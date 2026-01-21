運動雲

道奇簽下塔克引爆反彈　MLB老闆們將力推「薪資上限」

▲大聯盟主席曼弗瑞德（Rob Manfred）。（圖／達志影像／美聯社）

▲大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

根據《The Athletic》記者德雷利克（Evan Drellich）引述消息來源指出，在洛杉磯道奇成功於自由市場網羅明星外野手塔克（Kyle Tucker）後，聯盟多位老闆「怒火中燒」，並將「百分之百」在下一份勞資協議中力推設立薪資上限（salary cap）。

「不管付出什麼代價，這些人都會去爭取薪資上限！」該名消息人士直言。 道奇這支連續兩年奪下世界大賽冠軍的豪門，上週四震撼棒壇，以4年2億4000萬美元簽下被普遍視為自由市場最頂級戰力的塔克，掀起巨大波瀾。

德雷利克補充指出，紐約大都會在錯失塔克後，轉而以3年1億2600萬美元簽下比薛特（Bo Bichette），同樣讓不少球團高層感到不滿。 據悉，多位老闆認為，在未來的勞資談判中，道奇與大都會「可能是唯二不願支持薪資上限」的球隊。

聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）目前尚未公開表態支持薪資上限，但他計畫提出「自由球員簽約期限」制度，並對調整例行賽賽程等改革持開放態度。

老闆們同時認為，塔克這筆天價合約再次凸顯聯盟內部「收入與薪資差距」的失衡，正是制度必須調整的證據。 目前預估，道奇在 2026 年開季時的團隊薪資將超過 4 億美元；能突破 3 億門檻的球隊，僅有大都會、多倫多藍鳥與費城人。

相對地，邁阿密馬林魚與坦帕灣光芒，薪資則可能低於 1 億美元。 根據德雷利克指出，聯盟老闆預計在 2 月討論潛在的「薪資上限與下限」架構。現行的勞資協議（CBA）將於今年 12 月 1 日到期。

▲塔克（Kyle Tucker）。（圖／達志影像／美聯社）

▲塔克（Kyle Tucker）。（圖／達志影像／美聯社）

