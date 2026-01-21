名人堂票選出爐！貝爾川甩開作弊醜聞陰影　與瓊斯同登殿堂

▲ 大聯盟官方公布 2026 年名人堂入選名單，貝爾川（Carlos Beltrán，左）與瓊斯（Andruw Jones，右）雙雙當選，兩位傳奇中外野手將於 7 月在庫柏鎮舉行入堂典禮，正式躍上棒球最高殿堂 。（圖／截自MLB X）

記者王真魚／綜合報導

美國棒球聖地庫柏鎮（Cooperstown）再迎來兩位新成員。貝爾川（Carlos Beltrán）與瓊斯（Andruw Jones）經由美國棒球作家協會（BBWAA）票選，雙雙入選美國國家棒球名人堂，

這是貝爾川連續第4年列入名人堂選票，他的得票率逐年攀升，前年為46.5%，去年已來到70.3%，距離門檻僅差不到5%。在提前亮票階段就衝上近9成支持度，如今毫無懸念入選。

貝爾川1999年奪美聯新人王，大聯盟生涯橫跨20個球季，效力過皇家、太空人、大都會、巨人、紅雀、洋基與遊騎兵等隊，累計出賽逾1萬打席，繳出打擊率0.279、上壘率0.350、長打率0.486的成績，轟出435支全壘打，另有300多次盜壘成功，不僅攻守俱佳，也長年被視為頂級中外野手代表之一。

生涯期間，貝爾川12度入選明星賽，曾兩度在年度MVP票選中名列前10，並拿下3座金手套、2座銀棒獎，原本就被外界認為具備名人堂等級的實績。不過，他退休後捲入2017年太空人「電子設備偷暗號」風波，在大聯盟官方調查報告中，貝爾川被點名為事件關鍵人物之一，甚至是唯一被直接指名的球員，讓他的名人堂之路一度蒙上陰影。

另一名中外野手瓊斯（Andruw Jones）則在第 9 年候選中以 78.4% 跨越 75% 當選門檻。他的職業生涯同樣耀眼，大聯盟征戰長達17個賽季，其中有12年披上勇士戰袍，累計出賽2196場。生涯繳出 .254/.337/.486 的打擊三圍，OPS+ 為 111，敲出434支全壘打、貢獻1289分打點。

他曾5度入選明星賽，更以頂級防守聞名，勇奪多達10座金手套。2005年更迎來巔峰，單季狂轟51發全壘打，成為大聯盟全壘打王，128分打點也高居國聯第一，並摘下生涯唯一一座銀棒獎。

兩位長年鎮守中外野的傳奇好手，正式寫下生涯最榮耀的一頁，將與「年代委員會」遴選入堂的肯特（Jeff Kent）一同，組成2026年名人堂新成員陣容，於今年7月在庫柏鎮舉行入堂典禮。