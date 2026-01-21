運動雲

江少慶親授飲食秘訣！劉承佑半年增重11KG　偶像轉隊坦言滿難過

▲劉承佑。（圖／記者楊舒帆攝）

▲劉承佑到悍將後增加11公斤。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導 

在去年選秀以第二輪加盟富邦悍將之前，劉承佑就是悍將鐵粉。休季期間，他與偶像江少慶一同進行自主訓練，江少慶也分享營養攝取方式，讓他「吃得更壯、也練得更壯」。經過半年多調整，劉承佑體重從選秀前的78公斤增加到目前的89公斤，足足多了11公斤，但體脂仍維持在約15%。

去年底悍將體能教練劉保賢在社群平台發布劉承佑與隊友秀肌肉的影片，明顯壯了一號，引起球迷熱議。20日開訓受訪時，他透露身材變壯的秘訣，「就是一直吃、一直練。吃得比較健康，不吃油炸類，也不喝含糖飲料。」重訓強度同樣明顯提升，他表示，「剛進職棒時，曾被體能教練糾正動作，引體向上當時拉得很吃力，現在已經可以一次20下；深蹲也是動作不行，從空槓開始練，現在大概來到200公斤左右。」

提升身體素質是踏入職棒後的首要課題，劉承佑直言，「因為想要變得更強，不想覺得自己年輕就可以慢慢來，有機會就想提升自己，趕快站穩一個位置。」休季期間他多在新莊球場自主訓練，江少慶也持續給予建議，「包括什麼時候要吃、營養怎麼補充，照做之後體重就穩定往上。」

不過江少慶因FA補償球員身分離開富邦悍將、轉戰統一獅，讓劉承佑坦言相當失落，「真的滿難過的，我的偶像一個退休（指林哲瑄），一個轉隊（指江少慶）。原本想說可以跟偶像一起打球，突然收到這個消息很難過。」

短短幾個月以隊友視角看江少慶，劉承佑也分享觀察，「他真的很自律，光熱身就花很多時間，我做完很多系列，他還在持續熱身，要把身體每個部位都確實熱開才開始訓練，是對自己要求很高的學長。」即便未能成為隊友，未來成為對手也別具意義，他期待地說，「應該會很強，希望他可以恢復以前的巔峰時期，跟他對決。」

