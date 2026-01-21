運動雲

>

搶輸大都會錯失比薛特 費城人總裁：真的很痛

▲比薛特（Bo Bichette）。（圖／路透）

▲比薛特（Bo Bichette）。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

國聯東區自由市場掀起震撼彈，多倫多藍鳥兩屆明星游擊手比薛特（Bo Bichette）最終選擇轉投死敵紐約大都會，讓原本深信即將補進強打內野手的費城人撲空。費城人棒球事務總裁唐布羅斯基唐布羅斯基（Dave Dombrowski）直言「真的很痛」，球團一度以為交易即將成真，卻在最後關頭被截胡。

比薛特上周與大都會達成一紙3年1億2600萬美元合約，讓費城人高層大受打擊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

費城人原本深信，這位前打擊王即將加入已擁有舒瓦伯（Kyle Schwarber）、哈波（Bryce Harper）與透納（Trea Turner）的強大打線。

「這真的很痛。」費城人棒球事務總裁唐布羅斯基坦言，「你會感覺到，那一天你真的非常沮喪。你必須重新振作、把情緒甩掉，不能一直沉溺在發生的事情裡。」

唐布羅斯基透露，球團上周初與比薛特進行了一場富有成果的會談，原本預期將著手準備長約，沒想到這名內野手卻轉而前往紐約。

「我不能說我們曾經認為事情已經敲定，」唐布羅斯基說，「那是兩回事。我們覺得自己非常接近完成合約，也以為會成真，但事情並未定案。」

他也表示，費城人與比薛特從未簽署任何具法律效力的意向書，讓交易在體檢後自動生效。 「不是我們沒有朝那個方向前進，也不是我們不認為會談成，」

唐布羅斯基說，「只是還沒走到那一步。所以我不能說我曾認為『已經完成』，但我的確覺得我們會談成。」

對於是否曾與比薛特及其經紀公司 Vayner Baseball 達成口頭協議，唐布羅斯基不願正面回應，只表示，「我們已經到達他們希望我們匹配的價碼，只是還在處理一些細節。」

他也推測，道奇日前以4年2億4000萬美元簽下塔克（Kyle Tucker），或許改變了整個自由球員市場的風向。

最終，大都會以短期合約、附帶跳脫條款的方式出手，對比薛特更具吸引力。這位內野手可在合約第一或第二年後選擇跳脫，再度成為自由球員；他將在一年內可領4700萬美元，兩年則可累積8900萬美元。

關鍵字： 比薛特大都會費城人自由市場MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

澳網史上最狂出場！大坂直美造型震撼全場　3盤大戰扳倒壽星晉級

澳網史上最狂出場！大坂直美造型震撼全場　3盤大戰扳倒壽星晉級

李灝宇列大聯盟三壘新秀第3！官網點名爭新人王、今年就上大聯盟

李灝宇列大聯盟三壘新秀第3！官網點名爭新人王、今年就上大聯盟

中國球迷催票無用　楊瀚森明星賽球員、媒體都0票

中國球迷催票無用　楊瀚森明星賽球員、媒體都0票

勇士搞砸末節11分領先遭逆轉　吳永仁點出兩大致命問題

勇士搞砸末節11分領先遭逆轉　吳永仁點出兩大致命問題

什麼規定？日本職棒12球團達新共識　賽前禁止「敵我交談」

什麼規定？日本職棒12球團達新共識　賽前禁止「敵我交談」

名人堂票選出爐！貝爾川甩開作弊醜聞陰影　與瓊斯同登殿堂

名人堂票選出爐！貝爾川甩開作弊醜聞陰影　與瓊斯同登殿堂

場均僅7.4分！勇士「隊史最強洋將」失靈　辛特力回鍋火力大迷航

場均僅7.4分！勇士「隊史最強洋將」失靈　辛特力回鍋火力大迷航

赫南德茲續留道奇添變數？美媒點名紅雀成潛在新東家

赫南德茲續留道奇添變數？美媒點名紅雀成潛在新東家

江少慶親授飲食秘訣！劉承佑半年增重11KG　偶像轉隊坦言滿難過

江少慶親授飲食秘訣！劉承佑半年增重11KG　偶像轉隊坦言滿難過

大聯盟名記者點名！林詩翔銷魂變速球「讓人想起霍夫曼」

大聯盟名記者點名！林詩翔銷魂變速球「讓人想起霍夫曼」

【手機發撞擊通報】阿蘇直升機載2台人失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

熱門新聞

澳網史上最狂出場！大坂直美造型震撼全場　3盤大戰扳倒壽星晉級

李灝宇列大聯盟三壘新秀第3！官網點名爭新人王、今年就上大聯盟

中國球迷催票無用　楊瀚森明星賽球員、媒體都0票

勇士搞砸末節11分領先遭逆轉　吳永仁點出兩大致命問題

什麼規定？日本職棒12球團達新共識　賽前禁止「敵我交談」

名人堂票選出爐！貝爾川甩開作弊醜聞陰影　與瓊斯同登殿堂

讀者回應

﻿

熱門新聞

1造型超狂！大坂直美澳網驚豔開胡

2李灝宇三壘新秀第3！官網看好今年升了

3中國球迷催票無用　楊瀚森明星賽球員媒體0票

4勇士遭逆轉　吳永仁談兩大致命傷

5日職新共識　賽前禁止「敵我交談」

最新新聞

1道奇簽塔克惹怒老闆們！要推薪資上限

2貝爾川甩作弊陰影　與瓊斯同登名人堂

3道奇緊盯釀酒人王牌　手握籌碼想交易

4大谷MVP＋賽揚！數據預測比肩2大神獸

5李灝宇三壘新秀第3！官網看好今年升了

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【妳真的很棒】邊荷律對粉絲喊話：你們是我的Family！可愛跟自己打氣「加油」

首談告別賽場地　陳鏞基盼在亞太球場當引退第一人

國際賽消耗是否影響旅美路？　陳鏞基：再選一次仍為國出賽

陳鏞基就像台灣Jeter！水手球探驚喜現身　揭旅美祕辛與兩人情誼

【長大了不能跟媽媽睡】女兒靈魂拷問爸爸：為什麼你可以？

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

上台前「只喝兩口而已」XD A-Lin狂玩台東跨年哏！

安成宰在女兒面前好卑微

【狠刺37刀】逆子弒雙親移送！　親友敲窗怒吼：出來垃圾
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366