搶輸大都會錯失比薛特 費城人總裁：真的很痛

▲比薛特（Bo Bichette）。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

國聯東區自由市場掀起震撼彈，多倫多藍鳥兩屆明星游擊手比薛特（Bo Bichette）最終選擇轉投死敵紐約大都會，讓原本深信即將補進強打內野手的費城人撲空。費城人棒球事務總裁唐布羅斯基唐布羅斯基（Dave Dombrowski）直言「真的很痛」，球團一度以為交易即將成真，卻在最後關頭被截胡。

比薛特上周與大都會達成一紙3年1億2600萬美元合約，讓費城人高層大受打擊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

費城人原本深信，這位前打擊王即將加入已擁有舒瓦伯（Kyle Schwarber）、哈波（Bryce Harper）與透納（Trea Turner）的強大打線。

「這真的很痛。」費城人棒球事務總裁唐布羅斯基坦言，「你會感覺到，那一天你真的非常沮喪。你必須重新振作、把情緒甩掉，不能一直沉溺在發生的事情裡。」

唐布羅斯基透露，球團上周初與比薛特進行了一場富有成果的會談，原本預期將著手準備長約，沒想到這名內野手卻轉而前往紐約。

「我不能說我們曾經認為事情已經敲定，」唐布羅斯基說，「那是兩回事。我們覺得自己非常接近完成合約，也以為會成真，但事情並未定案。」

他也表示，費城人與比薛特從未簽署任何具法律效力的意向書，讓交易在體檢後自動生效。 「不是我們沒有朝那個方向前進，也不是我們不認為會談成，」

唐布羅斯基說，「只是還沒走到那一步。所以我不能說我曾認為『已經完成』，但我的確覺得我們會談成。」

對於是否曾與比薛特及其經紀公司 Vayner Baseball 達成口頭協議，唐布羅斯基不願正面回應，只表示，「我們已經到達他們希望我們匹配的價碼，只是還在處理一些細節。」

他也推測，道奇日前以4年2億4000萬美元簽下塔克（Kyle Tucker），或許改變了整個自由球員市場的風向。

最終，大都會以短期合約、附帶跳脫條款的方式出手，對比薛特更具吸引力。這位內野手可在合約第一或第二年後選擇跳脫，再度成為自由球員；他將在一年內可領4700萬美元，兩年則可累積8900萬美元。