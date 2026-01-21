不知道韋小寶？陳傑憲笑談與「忙內」韋宏亮相差12歲的代溝

▲韋宏亮。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊舒帆／高雄報導

2005年10月25日出生的韋宏亮，是中華隊陣中最年輕的「忙內」。隊長陳傑憲近日分享一段趣事，意外凸顯世代差距，他笑說，韋宏亮竟然不知道「韋小寶」。

陳傑憲透露，有次開玩笑問韋宏亮：「韋小寶不就是你的祖先嗎？」沒想到對方卻反問：「那是誰？」談起這段插曲，陳傑憲笑說，一開始還以為韋宏亮年紀不小，「結果他跟我說，『學長，我20歲』，難怪有代溝。」

談到球隊氣氛，韋宏亮表示學長們都很照顧學弟，「不會讓我太無聊，會找我聊天。」其實沒想過可以跟很多學長一起談入國家隊集訓，他提到，「特別是跟傑憲一起，從以前就很喜歡傑憲，從國小就很喜歡。」談到這段集訓期間的互動，他笑說，「他很會鬧我。一直問我韋小寶的事，他叫我看鹿鼎記。」被問看過了嗎？他笑回，「還沒看過。」

32歲的陳傑憲自嘲已是「差一輪」的老大哥，也因此想起自己年輕時，對學長說的一些話同樣聽不懂，「現在換我了，我也年紀大了，要認份了。」

之後回程搭巴士時，韋宏亮又坐在陳傑憲旁邊，陳傑憲乾脆請他搜尋《鹿鼎記》。陳傑憲還向媒體確認韋宏亮是否有回應，媒體回說「好像沒有」，他笑著打趣，「學長的話沒在聽！開玩笑、開玩笑。」陳傑憲接著說，「韋這個姓很少，跟我差不多年紀的應該都知道韋小寶吧？我們這個年代都會想到。」

陳傑憲則形容在國訓中心訓練「充實又享受」，從自主訓練變成團隊訓練，「不孤單，很開心能跟台灣頂尖選手一起在國訓訓練。」他也感謝聯盟與會長，提供良好的備戰環境，「這裡環境很好，吃得好、睡得好。」

陳傑憲最後表示，中華隊成員彼此都很熟悉，無論是在職棒場上或國家隊相遇，溝通都沒有問題，「大家開心又享受。」他也分享集訓日常，「早上六點半起床、七點出發，一踩進球場就把氣氛帶起來，有活力地準備比賽。」

▲陳傑憲。（圖／記者楊舒帆攝）