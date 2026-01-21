運動雲

「柯基」歪頭向恰哥撒嬌？江坤宇還原當下　大聯盟內野環繞曝心境

▲江坤宇與彭政閔可愛互動掀話題。（圖／截自就一起·相信中華隊·夠資格粉絲團）

▲江坤宇與彭政閔可愛互動掀話題。（圖／截自就一起·相信中華隊·夠資格粉絲團）

記者楊舒帆／高雄報導

經典賽中華隊「柯基」江坤宇日前一張歪頭面對彭政閔的照片，引起球迷熱議。中華隊社群發文寫道，「怎麼感覺阿坤在跟恰恰教練撒嬌。」對此，江坤宇21日受訪時還原當下情況，表示「應該是在討論打擊。」

江坤宇說，「我不知道耶！可能是在討論一些打擊的東西，剛好動作被拍到那個角度。」被問到平時是否會跟「恰哥」彭政閔撒嬌，他笑說，「不會到撒嬌啦！但跟恰哥可以偶爾開開玩笑，跟他相處不會有距離，是很親近的感覺。」

此次中華隊集訓，「平鎮幫」江坤宇、戴培峰、古林睿煬、王博玄等同梯隊友再度聚首，加上宋晟睿也經常一起行動。江坤宇表示，「因為很久沒有這樣一起集訓，大家平常都在不同球隊。」

在國訓中心集體移動的時間不少，是否有回到學生時代的感覺？江坤宇笑說，「其實有欸！以前吃飯大家都會一起去，現在也是，會有回到學生時代的感覺，聚在一起聊天，蠻開心的。」

觀察中華隊內野陣容，張育成、鄭宗哲、林子偉都具備大聯盟資歷，再加上尚未報到的李灝宇也被看好今年升大聯盟，甚至台美混血龍（Jonathon Long）也將加入內野陣容，張政禹與吳念庭也都有多守位能力；相較之下，進入中職後長期「專職」游擊的他，反而成為較特別的存在。江坤宇直言，「看教練有什麼安排，我就努力去達成任務。」若球隊需要他鎮守其他位置，也樂於嘗試，一切配合教練團需求。

江坤宇也提到，早在2023年經典賽與鄭宗哲搭配時，就經常交流美職的技術與觀念，這次再度一起訓練，也持續進行討論，希望能對彼此有所幫助。

關鍵字： 江坤宇中華隊2026WBC

上台前「只喝兩口而已」XD A-Lin狂玩台東跨年哏！

