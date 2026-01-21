場均僅7.4分！勇士「隊史最強洋將」失靈　辛特力回鍋火力大迷航

▲勇士辛特力回鍋效力後，目前整體進攻狀態與巔峰期有不小落差。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／綜合報導

台北富邦勇士20日搞砸末節一度11分領先優勢，最終在客場以85比90不敵台南台鋼獵鷹，目前勇士開季9戰僅繳出3勝6敗，勝率只有33%。值得一提的是，勇士日前找回「隊史最佳洋將」辛特力回鍋效力，不過現年37歲，且經歷過大傷的辛特力，重返台籃舞台後與昔日表現有明顯落差，連同昨日比賽在內，辛特力出賽5戰場均僅有「7.4分」，且整體命中率僅29.4%，進攻狀態可說相當低迷。

曾締造PLG職籃冠軍3連霸的勇士，當時辛特力正是球隊核心要角，在勇士生涯拿下過兩次總冠軍賽MVP以及一次年度得分王，辛特力幾乎就與勇士隊史最佳洋將劃上等號。

不過在2023年遭遇嚴重運動傷害後，辛特力暫別台籃舞台進行手術及後續恢復，在復出球場後也重新獲得勇士青睞，於去年12月中旬重返勇士陣營效力。

但是再次回歸PLG職籃賽場，辛特力整體狀態以及打法，都和昔日巔峰期有不小差距，至今5戰僅能繳出7.4分、3籃板、2助攻、1.2抄截。

在進攻端上，辛特力以內外線不拘的全面打法，加上招牌的「坦克切」聞名，運用198公分以及超過100公斤的壯碩體型優勢，辛特力在單打切入所能製造的破壞力，在過往也是其必殺絕招。

但在此次回鍋勇士後，辛特力這項獨門絕技幾乎消失殆盡，即便辛特力多次嘗試「複製」昔日打法強行切入，但在年齡漸長，以及傷癒復出肌力狀態出現落差情況下，結果往往是掉球，或是遭遇對抗後遭到防守者壓制。

從數據面來看，過往辛特力效力勇士的前4季，場均可站上罰球線5.5次，但本季至今僅有1.8次，明顯在進攻破壞力上出現不小落差，加上本季至今辛特力的兩分球命中率更僅有「8.3%」，更讓他的進攻模式趨向外線投射，所幸本季至今辛特力三分球投出40.9%的高水準，也成為他目前取分的最大來源。

目前辛特力在球隊現有洋將中，進攻主導性遠不如另外兩名洋將古德溫、哥倫特，在球隊迫切需要禁區籃板威力，且已經宣布簽下211公分新洋將阿庫斯情況下，辛特力目前處境確實相當堪憂。

若球隊需要增加禁區威力情況下，或許辛特力就將是遭到取代的優先考慮人選。而這位勇士隊史最佳洋將能否找回更好的身手與狀態，也將是他能否留用的重要關鍵與考驗。