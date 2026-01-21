宋家豪春訓二軍出發　則本昂大轉戰巨人披同背號：因為和他一樣

▲宋家豪 。（圖／樂天球團提供）

記者王真魚／綜合報導

日本職棒樂天金鷲公布春訓分配名單，台灣投手宋家豪今年由二軍展開球季。而休賽季動向備受關注的前隊友則本昂大，則於出席讀賣巨人入團記者會，透露新球季將披上與宋家豪相同的「43」號球衣。

宋家豪去年因右膝外側半月板縫合手術，賽季多數時間處於復健狀態，僅在一軍出賽10場，留下1救援、2中繼、防禦率3.72的成績。

今年邁入日職生涯第11年，球團安排其從二軍出發，預期是為了讓術後復出的他有更穩定的調整空間。據了解，宋家豪也已經辭退經典賽，將專注備戰新球季。

此外，樂天旗下另外兩名台灣選手蕭齊與陽柏翔，同樣被分配在二軍。

另一方面，35歲的則本昂大在放棄旅美機會後，以3年約9億日圓的合約轉投讀賣巨人。則本在入團記者會上公布新賽季背號為「43」，並主動提及這項選擇與宋家豪有關。

則本談到新背號「43」時露出笑容表示，「真的非常開心。這算是很個人的原因，因為這個號碼和我在樂天時關係很好的宋家豪一樣。