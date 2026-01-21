運動雲

補強還沒完？道奇緊盯釀酒人王牌佩拉塔　手握籌碼評估交易

▲佩拉塔（Freddy Peralta）。（圖／達志影像／美聯社）

▲佩拉塔（Freddy Peralta）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

體育權威網站《The Athletic》，道奇隊仍持續關注釀酒人王牌右投佩拉塔（Freddy Peralta），並評估透過交易補強先發輪值的可能性。

29歲的佩拉塔上季先發33場，繳出2.70防禦率，是目前交易市場上層級最高的先發投手之一。報導指出，道奇之所以具備出手空間，關鍵在於手中擁有大量可即戰力交換籌碼，包括席漢（Emmet Sheehan）、史東（Gavin Stone）、萊恩（River Ryan）、卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）與羅伯斯基（Justin Wrobleski）等年輕投手，皆已在大聯盟證明實力，且仍保有下放權限。道奇可從中組合包裹，換取頂級資深先發，具備高度可行性。

另一方面，若釀酒人決定釋出佩拉塔，預期會索取「可立即輪值頂替」的大聯盟級投手作為回報。 加上塔克加盟後，27 歲外野手沃德（Ryan Ward）成為多餘戰力。沃德上季在3A狂轟 36 支全壘打，打擊率 .290、OPS .937，具備極高交易價值，也讓道奇在談判桌上更有本錢。

不過，主導權仍掌握在釀酒人手中。在國聯中區競逐白熱化之際，小熊補進前紅襪球星布雷格曼（Alex Bregman），展現衝擊分區王座決心，這也讓釀酒人面臨更大競爭壓力。

在這樣的背景下，釀酒人是否願意放手還剩一年就將成為自由球員的王牌投手佩拉塔，勢必需要更審慎的評估與權衡。 唯一可以確定的是，道奇並未因簽下前大都會守護神迪亞斯（Edwin Díaz）而停止補強腳步，衛冕軍仍在市場上伺機而動，補強版圖尚未畫下句點。

【考卷沒寫名字95分變0分】毒舌老師回任復仇　全班家長怒到崩潰

