宋成文、金河成韓國隊傳出傷兵　曾豪駒也不樂見：監控球員身體

▲▼金河成。（圖／達志影像／美聯社）

金河成。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／高雄報導

針對同組勁敵韓國隊近期兩大主力宋成文、金河成相繼受傷，總教練曾豪駒表示，「不希望看到球員集訓時受傷，也監控球員的身體狀況。」

談到首戰對手澳洲隊的情蒐進度，曾豪駒指出，近年在國際賽與澳洲交手過多次，因此對其整體風格並不陌生。不過他也提到，目前各隊名單仍相對廣泛，還需要等到更接近比賽、正式名單出爐、範圍縮小後，才能對澳洲隊戰力有更明確的判斷。

對於澳洲隊是否可能有大聯盟選手加入，曾豪駒表示，相關資訊「陸續都在收集」，目前情蒐仍持續進行，待最後統整後，才能確認澳洲實際入選球員，以及教練團可掌握的情資量有多少，後續也會持續回報更新。

曾豪駒也提到，澳洲隊的球員重疊性相對高，從U-12、U-15、U-18一路銜接上來的班底不少，但究竟會有多少具大聯盟背景的球員參賽，目前仍未明朗；因此教練團會在名單更明確後，再進一步針對對手人選與應對方式做更完整的準備。

針中華隊總教練曾豪駒受訪時表示，不管是美國或其他國家球隊遇到傷兵狀況，「我們當然也不希望看到球員受傷」，現階段教練團會非常密切監控球員的身心與身體狀況，盼集訓期間選手都能平安、健康。

關鍵字： 中華隊曾豪駒澳洲隊韓國隊球員健康2026WBC

上台前「只喝兩口而已」XD A-Lin狂玩台東跨年哏！

