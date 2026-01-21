見一次打一次！周天成對戰阮日4連勝到手　印尼大師賽穩定發揮闖16強

▲周天成。（圖／羽球協會提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台灣羽球男單一哥周天成21日在超級500系列印尼羽球大師賽首輪登場，面對世界排名26的愛爾蘭越南裔選手阮日，小天經歷41分鐘，以21：14、21：15拍下對手，也挺進男單16強。

世界排名第6的周天成在本季首站馬來西亞公開賽止步16強，上週印度公開賽更是爆冷遭遇一輪遊，本週來到2022年曾經封王的印尼大師賽，他首輪就碰上過去3度對戰通通拿下勝利的阮日。。

此役周天成開賽就轟出6比1猛攻，接下來很快就以11比6取得領先，技術暫停後，阮日雖然連追3分，但小天很快回穩，也回敬3比0攻勢又把比分拉開，最後穩穩以21比14先馳得點。

次局阮日試圖振作，開賽取得2比0領先，但周天成很快回敬5比0攻勢，一口氣逆轉超前，打到8比7領先時更是拉出8比1的小高潮，直接把領先分差擴大到8分之多，阮日雖然還是苦苦在後方追趕，但小天仍是穩紮穩打不給對手太多機會，最終就以21比15收下勝利，也把對戰紀錄改寫成4連勝。

而周天成16強賽的對手稍早也出爐，前印度球王斯里坎特（Kidambi Srikanth）在經歷3局大戰後擊敗日本好手渡邊航貴，確定將跟小天爭奪8強門票，過去雙方10度在國際賽碰頭，小天以6勝居上風。