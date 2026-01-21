運動雲

吳俊偉入選集訓感意外　自問「怎麼會有我？」致電王建民確認

▲▼曾豪駒、吳俊偉、曾峻岳。（圖／記者呂佳賢攝）

▲吳俊偉。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊舒帆／高雄報導

吳俊偉入選經典賽集訓名單後坦言相當意外，得知消息後還主動致電向投手教練王建民確認，「要去嗎？可以去嗎？」王建民給予肯定回覆「可以去啊！」吳俊偉直說，自己去年表現並非特別理想，收到徵召時一度納悶「怎麼會有我」，但也感受到被肯定的意義，將以珍惜與學習的心態投入訓練。

吳俊偉表示在季末就開始提前準備。得知將與大家一起集訓後便提早開機，現階段以體能為主，把身體強度拉起來，並跟著團隊節奏逐步把強度拉到最高，「目前都有在那個進度上。」

談到集訓期間使用經典賽用球，吳俊偉也提到拿到了止滑粉，並形容大聯盟的粉觸感較「沙沙的」、相對有黏性；相較之下，中職使用的粉「比較粉」，一用容易噴散、整個變白。不過他認為對投球影響不大。

在觀察隊友方面，吳俊偉特別提到自己傳接球搭檔林凱威，直言對方的投球動作與協調性讓他印象深刻，「很順暢」，無論是下半身與手臂力量的運用都值得學習。他也表示，能有機會和許多實力出色的投手與球員一起訓練相當難得，自己很開心也很珍惜，會把身心狀態調整到最好。

至於是否會強烈想拚到最後的正選名單，吳俊偉坦言身為球員一定都會入選的企圖心，「畢竟身為球員都會有那種想要到最後的那種想法。但就是順其自然，有時候身體的回饋也會有影響，接下來還是要回去母隊。」

關鍵字： 吳俊偉經典賽集訓王建民用球2026WBC

