跟著浩哲一起練！張宥謙、林易霆強化續航力　修正機制迎接新球季

▲ 林易霆 。（圖／統一獅提供）

▲ 林易霆 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊投手群於1月7日展開第一階段訓練，二軍投手教練曾浩哲持續對投手群規劃個別訓練內容，其中張宥謙跟林易霆從去年季後就跟著浩哲訓練，從體能、投球機制到球路設計全面檢視，找出過往問題並加以修正，為新球季奠定基礎。

19歲的張宥謙去年完成生涯一軍首場先發，春訓課題以提升續航力為主軸，同時嘗試發展新的變化球種，並持續進行增重與肌力強化。曾浩哲指出，透過 TrackMan 數據分析，張宥謙過去直球與滑球的球路特性較為接近，因此本季訓練目標之一，便是協助他找出具有縱向位移差異的球種，讓整體球路更具層次。

張宥謙也分享，休賽季全程跟著教練在台南訓練，明顯感受到身體厚實度的提升，「不論是體重或肌力都有加強，希望能讓自己在比賽中撐得更久。」  

去年季初林易霆曾遭遇肩膀傷勢，今年春訓首要任務為修正投球機制。曾浩哲透露，教練團針對林易霆的繞臂動作進行調整，縮短動作路徑，讓身體與投球手的力量能更有效整合，藉此降低肩膀負擔，同時提升球質與穩定度。

曾浩哲表示，兩名年輕投手在訓練態度與心態上都相當正面，張宥謙充滿能量、訓練時極具感染力，林易霆則相對沉穩，能確實執行教練團的調整方向，「期待他們能在新球季展現休賽季的訓練成果，為球隊帶來更多貢獻。」  

關鍵字： 統一獅春訓投手張宥謙林易霆

