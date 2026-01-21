遭「棄用」超過1個月　勇士庫明加回歸首戰砍20分主帥柯爾說讚

▲勇士庫明加遭冷凍超過1個月，回歸首戰仍砍下20分好表現。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

金州勇士由於「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）昨日遭遇右膝前十字韌帶撕裂，賽季意外報銷情況下，遭「冷凍」棄用超過1個月的23歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga），21日對上多倫多暴龍之戰，終於獲得上場機會，此戰替補也貢獻全隊次高20分外帶5籃板、2助攻、1抄截，就連主帥柯爾（Steve Kerr）賽後都直言，庫明加的表現確實很棒。

庫明加在2025-26賽季開打前，與勇士簽下2年4850萬美金續約，不過他卻傳出與總教練柯爾出現矛盾，自去年12月19日之後，就未再有出賽紀錄，超過1個月時間在沒有任何傷病問題之下，卻無法獲得上場機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

近日有關庫明加交易傳聞不斷出現，但在巴特勒昨日對上邁阿密熱火之戰，意外負傷且賽季宣告報銷，庫明加也終於解凍獲得重新上場機會。

此戰勇士雖然以127比145慘敗，但庫明加成為勇士此戰少數亮點，全場替補出賽21分7秒，以7成命中率拿下20分、5籃板、2助攻、1抄截，全場正負值來到「+3」。

勇士主帥柯爾賽後則強調，「庫明加此戰替球隊帶來很棒的能量，能夠積極的進攻籃框，在巴特勒缺陣後，他將再次成為關鍵戰力，我對於他隨時做好準備的態度感到滿意。」