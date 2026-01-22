洋基留人成功！貝林傑簽5年逾51億台幣長約　續披條紋戰袍

▲貝林傑（Cody Bellinger）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洋基成功留住核心戰力。根據《MLB.com》記者費恩桑（Mark Feinsand）引述消息指出，外野手貝林傑（Cody Bellinger）已與紐約洋基達成一紙5年、總值1億6250萬美元（約新台幣51億元）的合約，雙方續緣成功。合約尚待體檢完成，球團目前尚未正式對外證實。

貝林傑合約內容包含2000萬美元簽約金，以及完整的「不得交易條款」，並設有2027年與2028年賽季後的跳脫條款，合約中未包含延後給付。這位30歲好手，也是洋基總管凱許曼（Brian Cashman）在休季補強名單中鎖定的頭號目標之一。

事實上，貝林傑早已展現對洋基的高度認同。去年季末受訪時，他站在主場休息室內，目光望向「法官」賈吉（Aaron Judge）的置物櫃方向，直言「絕對」希望能夠回歸。「穿上這件球衣的每一天都很不可思議，洋基球場、球迷、整個組織，還有休息室裡大家打造的文化，真的很特別，這是一個非常棒的團隊。」

洋基方面同樣態度明確。凱許曼在冬季會議期間曾表示，「他去年對我們來說是非常關鍵的球員，如果條件允許，我們很希望他能回來。」貝林傑的運動能力、多功能性與個性，也深受總教練布恩（Aaron Boone）喜愛。

不過，談判過程並不輕鬆。經紀人波拉斯（Scott Boras）去年12月曾透露，至少有8支球隊對貝林傑表達興趣。

貝林傑上季年薪為2750萬美元，出賽152場，繳出打擊率.272、上壘率.334、長打率.480的成績，包含25支二壘安打、29轟、98分打點與13次盜壘。

貝林傑於2024年12月由小熊交易至洋基，小熊當時還承擔250萬美元薪資，協助清理團隊薪資空間。2025年球季，他貢獻5.1 bWAR，寫下自2019年（當年以8.7 bWAR奪下國聯MVP）以來最佳表現。

據外媒指出，洋基至少提出過兩次報價，在簽約金與跳脫條款方面讓步，但始終堅持合約年限不超過5年。

儘管貝林傑原本尋求7年合約，且在塔克（Kyle Tucker）、比薛特（Bo Bichette）相繼落定後，最終仍點頭接受這紙5年長約，選擇續披條紋戰袍，繼續為洋基效力。