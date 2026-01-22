運動雲

>

《ESPN》爆她曾想把詹皇賣給快艇！湖人女老闆珍妮發聲明駁斥

記者蔡厚瑄／綜合報導

近日由《ESPN》揭開了洛杉磯湖人隊高層與當家球星詹姆斯（LeBron James）之間長期存在的緊張關係，引發籃壇高度關注，其中詳細列舉了過去幾年球團內部的權力糾葛。針對報導中提及的各項指控，湖人隊女老闆珍妮．巴斯（Jeanie Buss）隨後也發表了正式聲明。

根據《ESPN》記者霍姆斯（Baxter Holmes）報導，珍妮．巴斯與詹姆斯陣營的關係自2021年起便逐漸惡化。當時交易來衛斯布魯克（Russell Westbrook）的決策被認為是為了迎合詹姆斯要求，但最終慘淡戰績讓珍妮．巴斯感到憤怒。她認為詹姆斯在交易失敗後缺乏擔當，且習慣將責任推給管理層或其他隊友，這種不信任感甚至在2022年讓珍妮私下考慮不再為詹姆斯提供新合約，甚至盤算將他交易至同城死敵洛杉磯快艇隊。

除了交易案責任歸屬，珍妮．巴斯對詹姆斯與戴維斯（Anthony Davis）所屬經紀公司《Klutch Sports》的控制欲也相當反感。報導指出，珍妮私下抱怨詹姆斯個人意識過於強大，並排斥經紀公司對湖人管理層施加的過度干預。而2024年選秀會湖人以第55順位選中詹姆斯兒子布朗尼（Bronny James），珍妮．巴斯仍私下表示詹姆斯對球團促成「父子同隊」的舉動毫無感激之情，也從未對此公開致謝。

報導刊出後迅速引發熱議，珍妮．巴斯隨即透過《The Athletic》發表聲明駁斥傳聞。她強調勒布朗為湖人立下汗馬功勞，如今被捲入巴斯家族內部的紛爭，對詹皇而言非常不公平，珍妮也指出，說球隊不感激詹姆斯付出完全是無稽之談，她試圖將焦點轉回家族內部權力更迭，認為不應將球隊轉手過程中的矛盾與球星個人掛鉤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前巴斯家族已將多數股權售予大聯盟洛杉磯道奇隊老闆華特（Mark Walter）。隨著新老闆入主，湖人隊已明確確立了以唐西奇（Luka Dončić）為核心的新時代。詹姆斯目前5260萬美元合約即將到期，他在近期比賽中場均繳出22.5分、6籃板與7助攻的亮眼數據，證明即便已年屆41歲仍具備極高戰力。

關鍵字： 湖人詹姆斯珍妮巴斯交易風波籃球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

三上悠亞應援被拍「浴衣邪惡視角」屁股蛋　隊長梓梓發聲

三上悠亞應援被拍「浴衣邪惡視角」屁股蛋　隊長梓梓發聲

李政厚驚傳遭洛杉磯機場扣留　多方協助交涉中

李政厚驚傳遭洛杉磯機場扣留　多方協助交涉中

旅外戰力＋年輕世代齊發　日媒示警：台灣恐再爆冷門讓侍Japan翻船

旅外戰力＋年輕世代齊發　日媒示警：台灣恐再爆冷門讓侍Japan翻船

快訊／鄭宗哲再遭大都會DFA！休賽季三度異動

快訊／鄭宗哲再遭大都會DFA！休賽季三度異動

深夜重磅！洋基5年51億續留貝林傑　歷經長時間交涉終於拍板

深夜重磅！洋基5年51億續留貝林傑　歷經長時間交涉終於拍板

「你的企圖心被質疑？」塔克加盟記者會遭犀利追問 直球對決負評

「你的企圖心被質疑？」塔克加盟記者會遭犀利追問 直球對決負評

快訊／重磅交易！釀酒人將王牌右投佩拉塔送往大都會

快訊／重磅交易！釀酒人將王牌右投佩拉塔送往大都會

蔡其昌宣布借到東京「台灣之夜」場地！台日戰轉播授權送審中

蔡其昌宣布借到東京「台灣之夜」場地！台日戰轉播授權送審中

「柯基」歪頭向恰哥撒嬌？江坤宇還原當下　大聯盟內野環繞曝心境

「柯基」歪頭向恰哥撒嬌？江坤宇還原當下　大聯盟內野環繞曝心境

前兄弟打擊教練莎菈正式加盟WPBL洛杉磯隊　台灣經歷被特別標註

前兄弟打擊教練莎菈正式加盟WPBL洛杉磯隊　台灣經歷被特別標註

【倒車插隊？】搶車位差點撞到家人！ 孕婦氣到「當晚就生」

熱門新聞

三上悠亞應援被拍「浴衣邪惡視角」屁股蛋　隊長梓梓發聲

李政厚驚傳遭洛杉磯機場扣留　多方協助交涉中

旅外戰力＋年輕世代齊發　日媒示警：台灣恐再爆冷門讓侍Japan翻船

快訊／鄭宗哲再遭大都會DFA！休賽季三度異動

深夜重磅！洋基5年51億續留貝林傑　歷經長時間交涉終於拍板

「你的企圖心被質疑？」塔克加盟記者會遭犀利追問 直球對決負評

讀者回應

﻿

熱門新聞

1三上悠亞應援遭拍邪惡視角　梓梓發聲

2李政厚驚傳遭LA機場扣留！多方交涉中

3日媒示警：中華隊恐再讓侍Japan翻船

4快訊/鄭宗哲又遭DFA!休賽季3度異動　

5洋基5年51億續留貝林傑

最新新聞

1田中將大自主訓練狀況佳

2曾想把詹皇賣給快艇　湖人女老闆駁斥

3運動幣來了！500元這天開抽

4大聯盟官網名記解析休賽季關鍵轉折

5周思齊憶1992奧運銀牌遊街啟棒球夢

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【導播一拍爆紅】PLG超辣女球迷「挺胸律動」　真實身分竟是啦啦隊長

國際賽消耗是否影響旅美路？　陳鏞基：再選一次仍為國出賽

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

從小看到大的13號要退休了！　相差23歲的「他」到場致意陳鏞基

貝克漢兒子想拉老婆一起拍照　維多利亞側身忽略..片段瘋傳！

RAIN點名粉絲：為什麼不跳？　得知真相繁體中文暖致歉

【從從容容拯救沙發】貓咪嘔吐醞釀中...奴才完美接住還有時間抽衛生紙

【倒車插隊？】搶車位差點撞到家人！ 孕婦氣到「當晚就生」

【香蕉大盜】猴子闖松柏嶺受天宮！偷供品後爬石柱落跑
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366