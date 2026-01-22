《ESPN》爆她曾想把詹皇賣給快艇！湖人女老闆珍妮發聲明駁斥

記者蔡厚瑄／綜合報導

近日由《ESPN》揭開了洛杉磯湖人隊高層與當家球星詹姆斯（LeBron James）之間長期存在的緊張關係，引發籃壇高度關注，其中詳細列舉了過去幾年球團內部的權力糾葛。針對報導中提及的各項指控，湖人隊女老闆珍妮．巴斯（Jeanie Buss）隨後也發表了正式聲明。

根據《ESPN》記者霍姆斯（Baxter Holmes）報導，珍妮．巴斯與詹姆斯陣營的關係自2021年起便逐漸惡化。當時交易來衛斯布魯克（Russell Westbrook）的決策被認為是為了迎合詹姆斯要求，但最終慘淡戰績讓珍妮．巴斯感到憤怒。她認為詹姆斯在交易失敗後缺乏擔當，且習慣將責任推給管理層或其他隊友，這種不信任感甚至在2022年讓珍妮私下考慮不再為詹姆斯提供新合約，甚至盤算將他交易至同城死敵洛杉磯快艇隊。

除了交易案責任歸屬，珍妮．巴斯對詹姆斯與戴維斯（Anthony Davis）所屬經紀公司《Klutch Sports》的控制欲也相當反感。報導指出，珍妮私下抱怨詹姆斯個人意識過於強大，並排斥經紀公司對湖人管理層施加的過度干預。而2024年選秀會湖人以第55順位選中詹姆斯兒子布朗尼（Bronny James），珍妮．巴斯仍私下表示詹姆斯對球團促成「父子同隊」的舉動毫無感激之情，也從未對此公開致謝。

報導刊出後迅速引發熱議，珍妮．巴斯隨即透過《The Athletic》發表聲明駁斥傳聞。她強調勒布朗為湖人立下汗馬功勞，如今被捲入巴斯家族內部的紛爭，對詹皇而言非常不公平，珍妮也指出，說球隊不感激詹姆斯付出完全是無稽之談，她試圖將焦點轉回家族內部權力更迭，認為不應將球隊轉手過程中的矛盾與球星個人掛鉤。

目前巴斯家族已將多數股權售予大聯盟洛杉磯道奇隊老闆華特（Mark Walter）。隨著新老闆入主，湖人隊已明確確立了以唐西奇（Luka Dončić）為核心的新時代。詹姆斯目前5260萬美元合約即將到期，他在近期比賽中場均繳出22.5分、6籃板與7助攻的亮眼數據，證明即便已年屆41歲仍具備極高戰力。