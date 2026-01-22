板橋體育館地貼已改善！運動部提比賽誠信疑慮　張承中：沒事實證據無從回覆

▲中華籃球協會副秘書長張承中解釋板橋體育版地貼差異。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

中華籃球協會日前因SBL超級籃球聯賽開季場地安全、比賽誠信爆發爭議，加上日前在經費審查會議上，籃協未派具決策層級人員出席清楚說明賽事籌辦及相關規劃，運動部直接發出聲明批評缺乏應有的承擔。隨後籃協也提出3點回應承諾改善，而22日SBL繼續於板橋體育館進行比賽，中華民國籃球協會副秘書長張承中也針對日前幾點再做出說明。

針對外界最關切的板橋體育館中圈地貼過大導致球員受傷疑慮，張承中表示籃協已於第一時間落實改善，目前已將地貼覆蓋面積大幅縮小，僅保留「GO FOR IT」字樣為地貼，其餘部分則恢復為體育館原有的地板油漆，以此確保球員在場上奔跑時的摩擦力與安全性，該項訴求已獲得實質解決。

運動部質疑籃協在19日經費審查會議上未派具決策層級人員出席一事，張承中解釋，協會當時接到開會通知時，認知該會議是針對「SBL經費獎助辦法」的業務性質討論，因此指派了相關業務單位同仁出席。他坦言協會當時可能未能準確領會運動部對出席人員層級的期待，導致溝通落差，未來若有明確要求高層級主管出席的需求，籃協一定會全力配合辦理。

至於外界關注運動部在聲明中特別提到比賽誠信的問題，張承中則直言：「沒有事實證據，無從回覆。」