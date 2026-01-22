半場20助攻、0失誤！台銀多點開花破解黑鳶開季不敗金身

▲台銀靠著多點開花破解黑鳶不敗金身。（圖／籃球協會提供）

記者蔡厚瑄／新北報導

SBL例行賽22日晚場比賽由臺灣銀行對陣本季不敗新軍基隆黑鳶，台銀靠著上半場「20助攻、0失誤」的教科書級表現，全隊5人得分上雙，終場以95比72大勝黑鳶，不僅破除對手不敗金身，單場95分也創下聯盟本季新高。

台銀開賽後展現極佳執行力，上半場透過快速傳導撕裂防線，半場即交出20次助攻且零失誤，以58比41取得大幅領先。易籃後，台銀持續高強度壓迫防守，讓分差一度擴大至20分以上。黑鳶受制於體能下滑與進攻受阻，最終吞下成軍首敗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台銀此役多點開花，張家禾繳出全場最高18分、3助攻，簡家暐、高健益與洋將帕吉特（James Padgett）均貢獻11分。基隆黑鳶方面，胡凱翔與路易士（Wendell Lewis）分別攻下14分，老將朱億宗則有11分進帳。

▲台銀張家禾（右）繳出全場最高18分、3助攻。（圖／籃球協會提供）

台銀總教練程恩傑在賽後受訪時，將這場大勝歸功於「超水準」的戰術執行。他直言，球隊針對基隆黑鳶做了非常詳盡的設定，雖然球員在賽前2、3分鐘稍有分心，但隨即完全進入狀況，「防守始終是台銀的根本，前幾場比賽球員因防守失常導致進攻急躁，陷入低潮，而今日的表現正是找回了台銀該有的樣子。」

▲台銀總教練程恩傑（中間白衣者）。（圖／籃球協會提供）

談到破除黑鳶的不敗金身，程恩傑分析，黑鳶雖然擁有許多職籃經驗豐富的老將，這既是優勢也是劣勢，他認為，老將在體力上相對較弱，因此台銀採取持續性的高強度防守壓迫，讓對方在比賽後半段打得相當吃力，這也是台銀能一路維持領先並轟下本季新高95分的關鍵。