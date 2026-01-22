運動雲

>

身分證分流登記！500元運動幣26日開跑　「添裝備」也能抵用

▲凡民國99年1月1日以前出生之國民，均可於115年1月26日至2月8日期間至「動滋網」（500.gov.tw）登記抽500元運動幣。（圖／運動部提供）

▲凡民國99年1月1日以前出生之國民，均可於115年1月26日至2月8日期間至「動滋網」（500.gov.tw）登記抽500元運動幣。（圖／運動部提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

為深化全民運動風氣，運動部正式將「青春動滋券」轉型為「運動幣」，發放對象由原本的青年族群擴大至16歲以上全民。預計發放60萬份500元運動幣，除延續「做運動」、「看比賽」類別，本次新增「添裝備」抵用項目，透過多元誘因打造全民運動的品牌形象。

運動部表示，青春動滋券自112年推行以來，已累積逾193萬人領券，成功引導青年建立觀賽與運動習慣。為解決過去職業賽事過於集中都會區的限制，並擴大政策效益，正式轉型為「運動幣」，讓運動資源能更有效率地擴散至各年齡層。

[廣告]請繼續往下閱讀...

運動部提醒，凡民國99年1月1日以前出生之國民，均可於115年1月26日至2月8日期間至「動滋網」（500.gov.tw）登記。為確保系統順暢，首5日將依身分證字號末碼進行分流（1月26日為末碼0、1，以此類推），1月31日起全面開放登記，並於2月12日進行公開直播抽籤。

運動部強調，為兼顧產業均衡發展，運動幣除了500元可全額抵用「做運動」與「看比賽」外，新增「添裝備」類別（每人最高抵用200元），民眾可用於購買運動鞋服、器材，全面串連運動消費生態圈。運動幣不僅是補助，更是引導民眾參與運動的政策工具，未來將持續透過政策引導帶動運動產業發展，讓運動成為國人自然而然的生活習慣。

運動幣相關資訊，請至動滋網(網址：500.gov.tw)或運動部臉書社群(網址：https://www.facebook.com/share/p/181JAfVzQU/)查詢，或撥打客服專線02-7752-3658，服務時間為週一至週日上午9時至下午6時(中午12時至下午1時暫停服務)。

關鍵字： 運動幣青春動滋券全民運動運動補助添裝備

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

三上悠亞應援被拍「浴衣邪惡視角」屁股蛋　隊長梓梓發聲

三上悠亞應援被拍「浴衣邪惡視角」屁股蛋　隊長梓梓發聲

李政厚驚傳遭洛杉磯機場扣留　多方協助交涉中

李政厚驚傳遭洛杉磯機場扣留　多方協助交涉中

旅外戰力＋年輕世代齊發　日媒示警：台灣恐再爆冷門讓侍Japan翻船

旅外戰力＋年輕世代齊發　日媒示警：台灣恐再爆冷門讓侍Japan翻船

快訊／鄭宗哲再遭大都會DFA！休賽季三度異動

快訊／鄭宗哲再遭大都會DFA！休賽季三度異動

深夜重磅！洋基5年51億續留貝林傑　歷經長時間交涉終於拍板

深夜重磅！洋基5年51億續留貝林傑　歷經長時間交涉終於拍板

「你的企圖心被質疑？」塔克加盟記者會遭犀利追問 直球對決負評

「你的企圖心被質疑？」塔克加盟記者會遭犀利追問 直球對決負評

快訊／重磅交易！釀酒人將王牌右投佩拉塔送往大都會

快訊／重磅交易！釀酒人將王牌右投佩拉塔送往大都會

蔡其昌宣布借到東京「台灣之夜」場地！台日戰轉播授權送審中

蔡其昌宣布借到東京「台灣之夜」場地！台日戰轉播授權送審中

「柯基」歪頭向恰哥撒嬌？江坤宇還原當下　大聯盟內野環繞曝心境

「柯基」歪頭向恰哥撒嬌？江坤宇還原當下　大聯盟內野環繞曝心境

前兄弟打擊教練莎菈正式加盟WPBL洛杉磯隊　台灣經歷被特別標註

前兄弟打擊教練莎菈正式加盟WPBL洛杉磯隊　台灣經歷被特別標註

RAIN點名粉絲：為什麼不跳？　得知真相繁體中文暖致歉

熱門新聞

三上悠亞應援被拍「浴衣邪惡視角」屁股蛋　隊長梓梓發聲

李政厚驚傳遭洛杉磯機場扣留　多方協助交涉中

旅外戰力＋年輕世代齊發　日媒示警：台灣恐再爆冷門讓侍Japan翻船

快訊／鄭宗哲再遭大都會DFA！休賽季三度異動

深夜重磅！洋基5年51億續留貝林傑　歷經長時間交涉終於拍板

「你的企圖心被質疑？」塔克加盟記者會遭犀利追問 直球對決負評

讀者回應

﻿

熱門新聞

1三上悠亞應援遭拍邪惡視角　梓梓發聲

2李政厚驚傳遭LA機場扣留！多方交涉中

3日媒示警：中華隊恐再讓侍Japan翻船

4快訊/鄭宗哲又遭DFA!休賽季3度異動　

5洋基5年51億續留貝林傑

最新新聞

1田中將大自主訓練狀況佳

2曾想把詹皇賣給快艇　湖人女老闆駁斥

3運動幣來了！500元這天開抽

4大聯盟官網名記解析休賽季關鍵轉折

5周思齊憶1992奧運銀牌遊街啟棒球夢

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【導播一拍爆紅】PLG超辣女球迷「挺胸律動」　真實身分竟是啦啦隊長

國際賽消耗是否影響旅美路？　陳鏞基：再選一次仍為國出賽

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

從小看到大的13號要退休了！　相差23歲的「他」到場致意陳鏞基

貝克漢兒子想拉老婆一起拍照　維多利亞側身忽略..片段瘋傳！

RAIN點名粉絲：為什麼不跳？　得知真相繁體中文暖致歉

【從從容容拯救沙發】貓咪嘔吐醞釀中...奴才完美接住還有時間抽衛生紙

【倒車插隊？】搶車位差點撞到家人！ 孕婦氣到「當晚就生」

【香蕉大盜】猴子闖松柏嶺受天宮！偷供品後爬石柱落跑
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366