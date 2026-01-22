運動雲

下剋上！吳芳嫺三盤射落11種子　強勢挺進澳網女雙次輪

▲葛藍喬安娜(右)和李亞軒(左)將在金恩盃首戰的單打賽中攜手抗韓、葛藍喬安娜的正拍是招牌武器、本屆金恩盃排名最高的吳芳嫺(30)將負責雙打、首度參加金恩盃的卓宜岑有機會和吳芳嫺搭配雙打。（圖／四維體育推廣教育基金會提供）

▲吳芳嫺。（圖／四維體育推廣教育基金會提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年澳洲網球公開賽雙打首輪賽事22日繼續開戰，台灣女雙好手吳芳嫺這次澳網攜手日本穗積繪莉出戰，首輪就遭遇第11種子的俄羅斯組合赫羅馬切娃（ Irina Khromacheva）／帕諾娃（Alexandra Panova），經歷超過2小時的3局激戰，最終以6比1、4比6、6比4擊敗強敵，挺進澳網次輪。

吳芳嫺新球季攜手穗積繪莉出擊，雖然首站布里斯本首輪就出局，不過兩人繼續在荷巴特女網賽就一路打進準決賽，雖然無緣問鼎冠軍，但仍為接下來澳網備戰打進一劑強心針。

只是這次澳網首輪就碰上種子選手赫羅馬切娃／帕諾娃，但吳芳嫺／穗積繪莉首盤就來勢洶洶，第3、5局都破發，最後第7局也輕鬆拿下，僅花28分鐘就以6比1先馳得點。

次盤雙方前半段打得難分難解，尤其是第3局打到4度「丟士」台日聯軍才驚險的守下發球局，第4局延續氣勢成功破發，取得3比1領先，不過赫羅馬切娃／帕諾娃後來居上，在後段雙破吳芳嫺／穗積繪莉發球局，反以6比4逆轉搶下，也將戰局扳平。

關鍵決勝盤，赫羅馬切娃／帕諾娃第1局就率先破發，不過吳芳嫺／穗積繪莉沒有受到太多影響，在第4局連拿4分回破，接下來雙方又互破發球局，戰成3比3平手，但關鍵第10局，吳芳嫺／穗積繪莉成功頂住先遭對手搶下局點的壓力，成功逆轉劣勢搶下，以6比4再下一城，也成功擊敗第11種子強敵，闖進澳網次輪。

至於另一位台灣女雙好手詹皓晴，這次則是攜手中國大陸搭檔蔣欣玗出擊，然而首輪碰上烏茲別克拉斯莫娃（Kamilla Rakhimova）以及俄羅斯布林柯娃（Anna Blinkova），在先以6比3搶下首盤後，兩度碰上搶7都落敗，最終無緣次輪，本屆澳網意外在首輪止步。

關鍵字： 吳芳嫺澳網女雙網球

