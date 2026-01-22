快訊／鄭宗哲再遭大都會DFA！休賽季三度異動

▲鄭宗哲。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

紐約大都會今宣布，將旅美台灣野手鄭宗哲指定讓渡（DFA），以騰出40人名單名額，完成右投賈西亞（Luis García）的簽約。這已是鄭宗哲在這個休賽季第三度遭到DFA，成為他旅美生涯最震盪的一段時期。

鄭宗哲先於去年底被匹茲堡海盜移出40人名單，首度遭到DFA；隨後在今年1月8日被坦帕灣光芒自讓渡名單中選走，不料光芒因戰力調整，很快再度將他指定讓渡；不久後，大都會從讓渡名單中撿走鄭宗哲，他也一度名列40人名單，成為繼胡金龍、林子偉之後，大都會隊史第3位台灣球員。沒想到轉戰紐約不到1周又遭DFA，短短數周內已三度面臨異動。

目前鄭宗哲正隨中華隊備戰世界棒球經典賽。中職會長蔡其昌昨受訪指出，原本鄭宗哲的訓練計畫是與光芒討論完成，轉往大都會後重新協調，確認就照他目前的訓練規劃與進度，這段期間先在國家隊訓練，再回美國春訓，一切不變。

如今再度遭指定讓渡，短時間內三度面臨異動，未來動向仍充滿變數，但至少在現階段，鄭宗哲的備戰方向仍將以經典賽為優先，專心調整狀態。

鄭宗哲於2025年在海盜完成大聯盟首秀，累計7打數尚未敲出安打；上季主要待在小聯盟3A，打擊率為.209。他屬於守備工具人型內野手，可勝任游擊、二壘與三壘，生涯在小聯盟累積507場出賽、35支全壘打，具備防守彈性與潛力。

鄭宗哲日前在中華隊開訓時受訪直言，過去兩年表現不夠穩定，「在職業運動就是在商言商，我能理解球隊的異動。我這兩年沒少哭過，也已經盡了全力，事實就是沒打好，被DFA沒有藉口。」他也保持正面態度，「每天睡醒都有驚喜，我也不知道之後會怎麼樣。」

依大聯盟規定，鄭宗哲將進入7天讓渡期，期間若有其他球隊提出申請，即可轉隊；若無人承接，大都會可將他完全轉讓至小聯盟。由於這已是他生涯第二度可能遭到 Outright，根據勞資協議，他亦有權選擇成為自由球員，為自己尋找新的舞台。