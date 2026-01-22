運動雲

旅外戰力＋年輕世代齊發　日媒示警：台灣恐再爆冷門讓侍Japan翻船

記者王真魚／綜合報導

日本媒體分析2026年世界棒球經典賽（WBC）分組戰力，直指台灣是日本武士隊（侍Japan）在小組賽最不能輕忽的對手之一。日媒指出，中華隊在2024年WBSC世界12強賽一舉奪冠後，氣勢正盛，世界排名躍升至第2名，僅次於日本，已成為國際賽場上最具威脅性的勁旅之一。

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊擊退日本拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

▲日媒點名中華隊成最大變數「何時再擊倒侍Japan」成日本焦點。（圖／記者李毓康攝）

日本專欄作家村田洋輔撰文分析與侍Japan同組各國的戰力特色。文中指出，中華隊過去5屆WBC僅有1次突破首輪，但本屆賽事，睽違3屆再度挺進複賽已不再只是口號，而是「極具現實感的目標」。尤其是在12強賽決賽完封日本後，中華隊「什麼時候會再擊倒侍Japan」，已成為日本棒球圈內高度關注的焦點。

在戰力分析上，日媒指出，儘管無法網羅具備跑、攻、守三拍子的大聯盟明星卡洛爾（Corbin Carroll），但中華隊仍可望迎來具備大聯盟背景的費爾柴爾德（Stewart Fairchild）與小熊新秀龍恩（Jonathon Long）助陣。29歲的費爾柴爾德能勝任三個外野位置，具備穩定長打能力；23歲的一壘手隆則在3A繳出打擊率3成05、20轟、91打點、OPS .883的亮眼成績，被MLB.com評為小熊第6號新秀。

除兩名旅外戰力外，日本媒體也特別點名多位中華隊主力與潛力股，包括曾在海盜完成大聯盟初登場的鄭宗哲（目前轉戰大都會但已遭DFA）、累積20轟實績的張育成，轉戰日職西武獅的林安可，以及老虎體系中備受期待的李灝宇，「當然，不能忘記在世界12強賽勇奪MVP的陳傑憲。」

投手戰力同樣被日媒高度評價。包含在日本火腿站穩腳步的古林睿煬、被軟銀重金網羅的徐若熙，以及響尾蛇體系新秀林昱珉、運動家20歲潛力左投林維恩等。

村田洋輔分析，旅外投手群將成為中華隊核心，並進一步指出，這支中華隊「年輕、速度快、爆發力十足」，只要一口氣拉起節奏，就有機會複製12強賽擊敗日本的劇本，在WBC再度製造「大冷門」。對於志在衛冕的侍Japan而言，中華隊是最不容忽視的變數。

關鍵字： 2026WBC中華隊WBC侍Japan旅外球員棒球經典賽

【香蕉大盜】猴子闖松柏嶺受天宮！偷供品後爬石柱落跑

