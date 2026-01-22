李政厚驚傳遭洛杉磯機場扣留　多方協助交涉中

▲巨人李政厚。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

舊金山巨人隊外野手李政厚於美國周三晚間在洛杉磯國際機場遭到扣留，經紀人波拉斯（Scott Boras）向《舊金山紀事報》證實此事。

波拉斯表示，這「只是文件問題」，相關單位正在設法處理。眾議員裴洛西（Nancy Pelosi）辦公室也向《San Francisco Standard》證實，李政厚此次是為參加本週六在聖拉蒙（San Ramon）舉行的巨人隊球迷嘉年華活動（Giants FanFest）而前往加州，但他將旅行文件遺留在南韓，因此被美國海關與邊境保護局（CBP）人員扣留。

裴洛西辦公室指出，國會議員本人正與巨人隊、國會夥伴及聯邦窗口合作，協助爭取李政厚儘速獲釋。巨人隊發言人道姆（Shana Daum）也表示，球團「已知情，並正在處理中」。

現年27歲的李政厚，正進入與巨人隊簽下的6年1億1,300萬美元合約第3季。他在2023年12月加盟巨人，首個大聯盟賽季因肩傷提早報銷；2025年完整出賽150場，繳出打擊率.266、上壘率.327、長打率.407的成績，並以31支二壘安打、12支三壘安打（全聯盟第3）領先全隊，打擊率也居隊內之冠。

日前巨人隊一行人，包括新任總教練維特洛（Tony Vitello）與游擊手亞當斯（Willy Adames），才剛赴南韓探視李政厚。李政厚本周也已承諾，將代表韓國隊出戰世界棒球經典賽。巨人隊春訓預計下月在亞利桑那州科茨代爾展開。