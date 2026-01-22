大谷翔平展現WBC決心想拚連霸：忘掉上屆，大家從零開始再拚一次

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊日籍二刀流巨星大谷翔平，22日透過影片方式出席在東京都內舉行的「Oi Ocha × World Baseball Classic 新專案發表會」，親自談到對於再度披上國家隊戰袍、征戰世界棒球經典賽（WBC）的心情。他坦言，球季才剛結束，情緒仍在整理中，但一想到能再次站上那個舞台，內心已充滿期待。

大谷表示：「球季才剛結束不久，心情其實還沒完全整理好。不過一想到能夠再次站上那個舞台，回味當時出賽的興奮感，以及能夠獲得日本大家那樣熱情支持的喜悅與幸福，我真的很想再一次好好感受那種感覺。」

上屆經典賽，日本隊奪冠的最後一刻，大谷正是在投手丘上迎接榮耀。談到力拚連霸，他態度謙虛而堅定，「當然會有『想要連霸』的心情，但前一屆已經結束了，我希望把那一切放下，重新歸零，大家再一次從頭開始，一起努力。」

此外，伊藤園推出購買「Oi Ocha」即可抽中 WBC 觀戰門票的活動。對此，大谷也笑說，「如果能在球場看到大家，那當然最好；如果大家拿著這瓶茶揮手，我或許也會注意到。要是真的看到了，我一定會全力回應大家的支持。」