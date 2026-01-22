菜鳥生活很可以！陳世展大讚樂天桃猿新宿舍　：附近很多好吃的

▲陳世展。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／台北報導

大魯閣今（22日）攜手中華民國棒球協會舉辦2026第二屆「台灣棒球小英雄球員卡」發佈記者會，2024年U18亞洲盃中華隊選手、目前已加入樂天桃猿的投手陳世展受訪時，聊到近期搬進新宿舍的生活適應，他笑說環境便利，「下樓就有全家」，放假也常到附近覓食，「放假都會去吃壽司。」

陳世展分享，剛入住新宿舍整體感受相當不錯，「宿舍很好！周遭環境也很OK、很方便，下樓就有全家，附近有很多好吃的。」從生活機能到飲食選擇都讓他滿意，顯示菜鳥球季前的調整步調逐漸上軌道。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到隊內前輩「老虎」黃子鵬轉隊，自己是否少了一位能近距離學習的對象，陳世展坦言心情「難免有點失望」，但仍強調全隊都給予祝福，「因為職棒市場就是一個證明自己價值的市場，大家都很希望他去挑戰這個層級。」

即便學長離隊，陳世展也不擔心學習資源中斷；他表示會找到自己的調整方式，持續向教練團與學長請益，「不管是跟川岸強教練多學習，還是跟其他學長在場上的技術、心態上交流，我覺得很多學長都是值得我學習的對象。」

對於未來努力方向，陳世展回應道：「我想要成為我自己，我會盡量發揮我的特色！」他也清楚列出接下來的優先順序，先把身體素質與穩定性打好，「首先我要先把身體練壯、保護好，在動作或球種各方面都固定好、穩定一點，等準備好了再來想上到一軍，現在不用太急。」