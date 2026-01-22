運動雲

周思齊憶1992奧運銀牌遊街啟棒球夢　看見中華隊進化直呼感動

▲周思齊。（圖／記者胡冠辰攝）

▲周思齊。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／台北報導

大魯閣22日舉辦第二屆「台灣棒球小英雄球員卡」發佈會，2013經典賽中華隊成員周思齊談到「世代傳承」時，回憶自己童年因「東哥」黃忠義等1992年巴塞隆納奧運銀牌班底遊街畫面，從此被震撼、立志加入棒球隊。

值得一提的是，周思齊也以自身經典賽經驗對照如今中華隊後勤與運科量能，直言「完全不一樣」，看見國家對運動的投入越來越多，讓他相當感動。

提到自己之所以踏上棒球路，周思齊表示很大原因來自1992年那批奧運英雄帶來的衝擊，他形容自己當時看到東哥穿著球衣、站上吉普車的畫面，棒球夢就此被點燃，「就想說哇，我也要參加棒球隊；所以是因為東哥，我才想要參加棒球隊。」

談到偶像情結，周思齊毫不掩飾直呼黃忠義「絕對是偶像」，至今仍記得遊街沿途的熱鬧場景，「那個樣子我現在還歷歷在目，」他更笑說經過菜市場時，民眾會丟水果、丟菜，甚至把紅包揉成一團丟上車，「那時覺得很哇塞，好羨慕。」

不過，從球迷到球員、真正踏進中華隊後，周思齊才深刻理解為國出征的重量；他坦言：「進去才知道說中華隊不容易，壓力很大。」也因此更佩服張泰山與黃忠義等前輩「身經百戰」，長期為國家打拼。

周思齊曾入選2013經典賽陣容，他回顧那一屆資格賽的緊繃感，直指當年的情蒐環境與現在差很大，「因為那時候情蒐沒有像現在這麼透明，」面對菲律賓、紐西蘭等隊時，由於缺乏資訊，團隊反而更緊張，「完全對他們資料是沒有的，」他特別提到對手陣中有能投到150多公里的投手，還有日菲混血左投小川龍也，讓他印象深刻，甚至會擔心「我們會不會輸紐西蘭或菲律賓？」他也直言，如今賽事層級與後勤準備，已不可同日而語。

近期周思齊也到國訓中心看中華隊集訓，對場館與運科規格的提升十分有感，「整個國訓中心都變得不一樣，完全不一樣，看得出來國家對運動這部分的投入是越來越多，」他分享參觀不同場館的細節，例如羽球館冷氣從地面往上吹、避免影響球路，讓他看到台灣運動科學逐步接軌世界，「看到台灣有這種場館就很感動。」

除了硬體，後勤規模的成長也讓周思齊感觸很深；他透露過去中華隊後勤人力相對吃緊，球員甚至得幫忙提行李；反觀現在後勤團隊人數大幅增加，整體運作更專業，「已經真的是步上軌道，越來越好，很感動。」

談到經典賽預賽重返東京，周思齊形容東京巨蛋是亞洲棒球的重要「聖地」，能在那裡贏球是「至高無上的榮耀」，但他也提醒一切並不容易，「每一個亞洲的棒球選手都想在那個聖地贏球，但其實沒有那麼簡單。」

最後他以「共同的信仰」勉勵團隊與球迷，不論輸贏都要團結前行，「大家是團結，相信那個信仰跟那個方向，努力往前走。」

關鍵字： 棒球、大魯閣、小英雄球員卡、周思齊、張泰山、黃忠義、中華隊

【從從容容拯救沙發】貓咪嘔吐醞釀中...奴才完美接住還有時間抽衛生紙

