黃玠瀚不在同樣地方跌兩次　大專棒球聯賽4強後援勝

▲國立體大投手黃玠瀚（左）22日在114學年度大專棒球聯賽（公開一級）4強戰後援2局穩守，助隊以3比1擊敗台體、晉級冠軍戰。（圖／大專體總提供）



文／中央社

國立體大投手黃玠瀚「不在同樣地方跌倒兩次」，今天大專棒球聯賽（公開一級）4強後援2局穩守，助隊以3比1擊敗台體晉級冠軍戰；投球姿勢微調助控球穩定，收到成效。

大專棒球聯賽（公開一級）4強，國體今天與台體交手，前7局打完國體3比1領先，8局台體無人出局攻佔一、二壘，國體換上黃玠瀚接替登板，連抓3個出局數、穩守不失分；9局雖有投出四壞保送，但也沒有失掉分數，幫助國體守住勝利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃玠瀚今天總計用26球後援投2局，沒被敲出安打，投出2次三振、1次四壞保送，無失分，最快球速150公里，拿下救援成功；黃玠瀚表示，一直有在準備今天登板，教練團有交代，先發投手雷皓博如果可以投超過5局，後面局數就要交給他守下來；儘管天氣寒冷又下雨，但黃玠瀚不怕冷，登板化解危機情緒振奮，他表示：「和雷皓博一樣，都是需要點情境才可以投球」。

黃玠瀚上屆大專聯賽冠軍戰扛先發，對輔仁大學先發投2.1局失2分吞敗，今天關鍵4強賽再有登板機會，黃玠瀚表示，「不能在同樣地方跌倒兩次」，上場不會緊張、就是想要贏。

黃玠瀚透露，從去年春季聯賽左右開始，持續調整動作，包括身體旋轉及發力方式，也有一直跟教練團討論，調整動作後，控球也有改善。 大四的黃玠瀚具有出色身材條件、身高194公分，也一直有旅外夢，他表示，在今年中職選秀會截止前，如果有機會，還是會想要出國；如果沒有消息，也考慮報名中職選秀，畢業後走向，在大專棒球聯賽結束後會再跟經紀人討論。