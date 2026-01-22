▲顏大衛雙膝先後動刀鞏固腳程優勢 大專聯賽放手拚。（圖／中央社記者謝靜雯攝）



文／中央社

國體野手顏大衛優勢是腳程，但膝蓋接連傷勢動刀，也曾自我懷疑，轉念放手拚，大專棒球聯賽複賽開始手感升溫，今天4強賽也有2安1打點好表現，畢業也想挑戰中職選秀。

114學年度大專棒球聯賽（公開一級）4強國立體大今天與台灣體大交手，國體顏大衛先發打6棒、指定打擊，4局上敲出安打，6局再敲出帶有1分打點安打，8局選到四壞保送上壘，單場2安1打點，打擊有表現，國體終場以3比1搶勝、晉級冠軍戰。

顏大衛高中畢業時右膝半月板破裂動刀，去年8月換左膝因為軟骨異位動刀，本來評估復原歸隊需要半年左右，一開始也會擔心來不及趕上大學最後一次大專棒球聯賽，因為傷勢問題，出賽的場次跟隊友相比少很多，也曾懷疑自己到底行不行，但後來轉換念頭、放手拚。

顏大衛預賽表現不算理想，打擊率僅1成67，複賽手感升溫，總計27打數敲出10支安打，跑出5次盜壘成功，貢獻5分打點，打擊率3成70，決賽也盼手感延續。

大四的顏大衛表示，膝蓋動完刀之後，目前跑動、守備都不會有不舒服的狀況，笑說腳程、外野守備範圍大一直都是優勢，要好好保護雙腳，畢業之後先看職棒是否有機會，如果沒有機會就會往業餘成棒隊發展。