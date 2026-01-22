雷皓博大專聯賽先發勝　國體連兩屆冠軍戰

▲雷皓博（圖）22日儘管狀況不佳，但備妥「小抄」仍投出6局優質先發，助隊以3比1擊敗台灣體大。（圖／大專體總提供）



文／中央社

大專棒球聯賽（公開一級）國立體大雷皓博今天儘管狀況不佳，但備妥「小抄」投出6局優質先發，助隊以3比1擊敗台灣體大，國體連兩屆闖進冠軍戰，雷皓博表示冠軍戰有需要還想上場。

114學年度大專棒球聯賽（公開一級）4強國立體大與台灣體大今天在三重棒球場交手，國體4局上有攻勢，陳堃益跑出三壘安打，馬承恩高飛犧牲打送回第1分。

國體6局上陳堃益再敲出二壘打，靠著暴投站上三壘，顏大衛補上安打再添1分，再靠著滾地球跑回團隊第3分；國體先發投手雷皓博開賽控球稍微有狀況，面對前兩名打者都投出保送，但穩守不失分，直到6局再有狀況，單局被敲出3支安打失掉1分。

雷皓博總計用98球投6局，被敲出4支安打，投出6次三振、4次四死球保送，失掉1分責失分，優質先發拿下勝投，最快球速150公里，也獲選單場MVP。

國體總教練陳炫琦表示，投手狀況每場不一定，但大一的雷皓博比較容易受到情緒影響，有一直提醒他不要太過亢奮。

雷皓博預賽、複賽都有對台體先發，戰績1勝1敗，今天再度碰頭，他表示今天狀比較不好，但狀況不好有不好的投法，並秀出「小抄」，表示差不多確定4強隊伍後就開始準備，但也笑說每次投到6局都會有點狀況，「6局好像跟我有仇，也是我需要克服的問題」。