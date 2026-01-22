運動雲

>

雷皓博大專聯賽先發勝　國體連兩屆冠軍戰

▲雷皓博（圖）22日儘管狀況不佳，但備妥「小抄」仍投出6局優質先發，助隊以3比1擊敗台灣體大。（圖／大專體總提供）

▲雷皓博（圖）22日儘管狀況不佳，但備妥「小抄」仍投出6局優質先發，助隊以3比1擊敗台灣體大。（圖／大專體總提供）

文／中央社

大專棒球聯賽（公開一級）國立體大雷皓博今天儘管狀況不佳，但備妥「小抄」投出6局優質先發，助隊以3比1擊敗台灣體大，國體連兩屆闖進冠軍戰，雷皓博表示冠軍戰有需要還想上場。

114學年度大專棒球聯賽（公開一級）4強國立體大與台灣體大今天在三重棒球場交手，國體4局上有攻勢，陳堃益跑出三壘安打，馬承恩高飛犧牲打送回第1分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國體6局上陳堃益再敲出二壘打，靠著暴投站上三壘，顏大衛補上安打再添1分，再靠著滾地球跑回團隊第3分；國體先發投手雷皓博開賽控球稍微有狀況，面對前兩名打者都投出保送，但穩守不失分，直到6局再有狀況，單局被敲出3支安打失掉1分。

雷皓博總計用98球投6局，被敲出4支安打，投出6次三振、4次四死球保送，失掉1分責失分，優質先發拿下勝投，最快球速150公里，也獲選單場MVP。

國體總教練陳炫琦表示，投手狀況每場不一定，但大一的雷皓博比較容易受到情緒影響，有一直提醒他不要太過亢奮。

雷皓博預賽、複賽都有對台體先發，戰績1勝1敗，今天再度碰頭，他表示今天狀比較不好，但狀況不好有不好的投法，並秀出「小抄」，表示差不多確定4強隊伍後就開始準備，但也笑說每次投到6局都會有點狀況，「6局好像跟我有仇，也是我需要克服的問題」。

關鍵字： 大專棒球聯賽、棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

三上悠亞應援被拍「浴衣邪惡視角」屁股蛋　隊長梓梓發聲

三上悠亞應援被拍「浴衣邪惡視角」屁股蛋　隊長梓梓發聲

李政厚驚傳遭洛杉磯機場扣留　多方協助交涉中

李政厚驚傳遭洛杉磯機場扣留　多方協助交涉中

旅外戰力＋年輕世代齊發　日媒示警：台灣恐再爆冷門讓侍Japan翻船

旅外戰力＋年輕世代齊發　日媒示警：台灣恐再爆冷門讓侍Japan翻船

拚了！中信兄弟一口氣簽2名大聯盟級投手　陶樂、黎克正式加盟黃衫軍

拚了！中信兄弟一口氣簽2名大聯盟級投手　陶樂、黎克正式加盟黃衫軍

快訊／鄭宗哲再遭大都會DFA！休賽季三度異動

快訊／鄭宗哲再遭大都會DFA！休賽季三度異動

身分證分流登記！500元運動幣26日開跑　「添裝備」也能抵用

身分證分流登記！500元運動幣26日開跑　「添裝備」也能抵用

深夜重磅！洋基5年51億續留貝林傑　歷經長時間交涉終於拍板

深夜重磅！洋基5年51億續留貝林傑　歷經長時間交涉終於拍板

「你的企圖心被質疑？」塔克加盟記者會遭犀利追問 直球對決負評

「你的企圖心被質疑？」塔克加盟記者會遭犀利追問 直球對決負評

快訊／重磅交易！釀酒人將王牌右投佩拉塔送往大都會

快訊／重磅交易！釀酒人將王牌右投佩拉塔送往大都會

蔡其昌宣布借到東京「台灣之夜」場地！台日戰轉播授權送審中

蔡其昌宣布借到東京「台灣之夜」場地！台日戰轉播授權送審中

【太厲害了】霍諾德爬台北101練習畫面驚豔遊客

熱門新聞

三上悠亞應援被拍「浴衣邪惡視角」屁股蛋　隊長梓梓發聲

李政厚驚傳遭洛杉磯機場扣留　多方協助交涉中

旅外戰力＋年輕世代齊發　日媒示警：台灣恐再爆冷門讓侍Japan翻船

拚了！中信兄弟一口氣簽2名大聯盟級投手　陶樂、黎克正式加盟黃衫軍

快訊／鄭宗哲再遭大都會DFA！休賽季三度異動

身分證分流登記！500元運動幣26日開跑　「添裝備」也能抵用

讀者回應

﻿

熱門新聞

1三上悠亞應援遭拍邪惡視角　梓梓發聲

2李政厚驚傳遭LA機場扣留！多方交涉中

3日媒示警：中華隊恐再讓侍Japan翻船

4中信兄弟一口氣簽2名大聯盟級投手

5快訊/鄭宗哲又遭DFA!休賽季3度異動　

最新新聞

1顏大衛雙膝先後動刀鞏固腳程優勢　大專聯賽放手拚

210年復仇成功！大坂水母裝繼續閃耀墨爾本

3雷皓博大專聯賽先發勝

4SBL比賽誠信疑慮？張承中：無從回覆

5黃玠瀚大專棒球聯賽4強後援勝

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【導播一拍爆紅】PLG超辣女球迷「挺胸律動」　真實身分竟是啦啦隊長

國際賽消耗是否影響旅美路？　陳鏞基：再選一次仍為國出賽

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

從小看到大的13號要退休了！　相差23歲的「他」到場致意陳鏞基

貝克漢兒子想拉老婆一起拍照　維多利亞側身忽略..片段瘋傳！

RAIN點名粉絲：為什麼不跳？　得知真相繁體中文暖致歉

【從從容容拯救沙發】貓咪嘔吐醞釀中...奴才完美接住還有時間抽衛生紙

【倒車插隊？】搶車位差點撞到家人！ 孕婦氣到「當晚就生」

【香蕉大盜】猴子闖松柏嶺受天宮！偷供品後爬石柱落跑
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366