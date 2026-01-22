運動雲

>

快訊／重磅交易！釀酒人將王牌右投佩拉塔送往大都會

▲佩拉塔（Freddy Peralta）。（圖／達志影像／美聯社）

▲佩拉塔（Freddy Peralta）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

大聯盟再傳震撼交易。據 ESPN 記者帕桑（Jeff Passan）引述消息指出，密爾瓦基釀酒人已同意將王牌右投佩拉塔（Freddy Peralta）送往紐約大都會，換回兩名頂級新秀威廉斯（Jett Williams）與斯普羅特（Brandon Sproat）。

MLB.com 記者費恩桑（Mark Feinsand）進一步透露，右投邁爾斯（Tobias Myers）也將與佩拉塔一同前往大都會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

現年29歲的佩拉塔正處於球團控制權的最後一年，將在下個休賽季成為自由球員。大都會為補強先發輪值，擊敗包括洋基、道奇、勇士與紅襪在內的多支競逐球隊，成功搶下這名今夏最受矚目的投手之一。

這將是大都會今冬第二筆重大操作，繼日前以3年1.26億美元簽下游擊手比切特（Bo Bichette）後，再度補強戰力。

即將於明年6月滿30歲的佩拉爾塔，生涯8季都效力釀酒人，累積70勝42敗、防禦率3.59。2025年堪稱其巔峰年，33場先發投176又2/3局，繳出17勝6敗、防禦率2.70、204次三振的亮眼成績。

他在該季領先國聯勝投榜，防禦率在全大聯盟合格投手中排名第7，連續第3年達成「30場先發、200K」里程碑，生涯第2度入選明星賽，並在國聯賽揚獎票選中名列第5。唯一的小缺點在於效率，合計33場先發中，僅有2場投超過6局。

佩拉爾塔的棒球人生極具故事性。他來自多明尼加的清寒家庭，少年時期由水手交易至釀酒人。2018年5月，他年僅21歲、還在學英文、戴著牙套時，父母首次親眼看他投球。原本他要在3A先發，但母親節當天，釀酒人先發投手安德森（Chase Anderson）臨時生病，球隊緊急徵召佩拉爾塔登上大聯盟。

那一戰，他在高原球場庫爾斯球場先發，飆出13次三振，創下釀酒人菜鳥紀錄，也是自史特拉斯堡（Stephen Strasburg）後，大聯盟新秀初登板最多三振紀錄，並將無安打比賽帶到第6局，從此改寫命運。

近年來，佩拉爾塔成家立業，與妻子育有兩名子女，持續擴充球路，也與釀酒人簽下長約，球團日前更行使他2026年價值800萬美元的球隊選項。他在2024年、2025年連兩季擔任開幕戰先發，分別對上大都會與洋基。

釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）曾說：「最棒的是，他還在成長。還有一步可以再往上走。我喜歡看到這點，因為只要還有進步空間，我就不會把他當成老將。」

關鍵字： 標籤:佩拉塔交易大都會釀酒人MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

三上悠亞應援被拍「浴衣邪惡視角」屁股蛋　隊長梓梓發聲

三上悠亞應援被拍「浴衣邪惡視角」屁股蛋　隊長梓梓發聲

李政厚驚傳遭洛杉磯機場扣留　多方協助交涉中

李政厚驚傳遭洛杉磯機場扣留　多方協助交涉中

快訊／鄭宗哲再遭大都會DFA！休賽季三度異動

快訊／鄭宗哲再遭大都會DFA！休賽季三度異動

旅外戰力＋年輕世代齊發　日媒示警：台灣恐再爆冷門讓侍Japan翻船

旅外戰力＋年輕世代齊發　日媒示警：台灣恐再爆冷門讓侍Japan翻船

深夜重磅！洋基5年51億續留貝林傑　歷經長時間交涉終於拍板

深夜重磅！洋基5年51億續留貝林傑　歷經長時間交涉終於拍板

「你的企圖心被質疑？」塔克加盟記者會遭犀利追問 直球對決負評

「你的企圖心被質疑？」塔克加盟記者會遭犀利追問 直球對決負評

快訊／重磅交易！釀酒人將王牌右投佩拉塔送往大都會

快訊／重磅交易！釀酒人將王牌右投佩拉塔送往大都會

蔡其昌宣布借到東京「台灣之夜」場地！台日戰轉播授權送審中

蔡其昌宣布借到東京「台灣之夜」場地！台日戰轉播授權送審中

「柯基」歪頭向恰哥撒嬌？江坤宇還原當下　大聯盟內野環繞曝心境

「柯基」歪頭向恰哥撒嬌？江坤宇還原當下　大聯盟內野環繞曝心境

台灣小心了！李政厚親口證實出戰WBC　連日媒都警戒：難纏勁敵

台灣小心了！李政厚親口證實出戰WBC　連日媒都警戒：難纏勁敵

【康復巴士後門大開！】病患坐輪椅隨車晃險掉下來　超扯畫面曝

熱門新聞

三上悠亞應援被拍「浴衣邪惡視角」屁股蛋　隊長梓梓發聲

李政厚驚傳遭洛杉磯機場扣留　多方協助交涉中

快訊／鄭宗哲再遭大都會DFA！休賽季三度異動

旅外戰力＋年輕世代齊發　日媒示警：台灣恐再爆冷門讓侍Japan翻船

深夜重磅！洋基5年51億續留貝林傑　歷經長時間交涉終於拍板

「你的企圖心被質疑？」塔克加盟記者會遭犀利追問 直球對決負評

讀者回應

﻿

熱門新聞

1三上悠亞應援遭拍邪惡視角　梓梓發聲

2李政厚驚傳遭LA機場扣留！多方交涉中

3快訊/鄭宗哲又遭DFA!休賽季3度異動　

4日媒示警：中華隊恐再讓侍Japan翻船

5洋基5年51億續留貝林傑

最新新聞

1樂天陳世展增重到80公斤拚健康

2陳世展大讚樂天桃猿新宿舍

3柯爾不續約？勇士助教團已在找下家

4大魯閣小英雄球員卡第二彈開賣

5壘包加大上路！MLB規格+中職專屬LOGO

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【導播一拍爆紅】PLG超辣女球迷「挺胸律動」　真實身分竟是啦啦隊長

國際賽消耗是否影響旅美路？　陳鏞基：再選一次仍為國出賽

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

從小看到大的13號要退休了！　相差23歲的「他」到場致意陳鏞基

貝克漢兒子想拉老婆一起拍照　維多利亞側身忽略..片段瘋傳！

RAIN點名粉絲：為什麼不跳？　得知真相繁體中文暖致歉

【倒車插隊？】搶車位差點撞到家人！ 孕婦氣到「當晚就生」

【從從容容拯救沙發】貓咪嘔吐醞釀中...奴才完美接住還有時間抽衛生紙

【香蕉大盜】猴子闖松柏嶺受天宮！偷供品後爬石柱落跑
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366