快訊／重磅交易！釀酒人將王牌右投佩拉塔送往大都會

▲佩拉塔（Freddy Peralta）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

大聯盟再傳震撼交易。據 ESPN 記者帕桑（Jeff Passan）引述消息指出，密爾瓦基釀酒人已同意將王牌右投佩拉塔（Freddy Peralta）送往紐約大都會，換回兩名頂級新秀威廉斯（Jett Williams）與斯普羅特（Brandon Sproat）。

MLB.com 記者費恩桑（Mark Feinsand）進一步透露，右投邁爾斯（Tobias Myers）也將與佩拉塔一同前往大都會。

現年29歲的佩拉塔正處於球團控制權的最後一年，將在下個休賽季成為自由球員。大都會為補強先發輪值，擊敗包括洋基、道奇、勇士與紅襪在內的多支競逐球隊，成功搶下這名今夏最受矚目的投手之一。

這將是大都會今冬第二筆重大操作，繼日前以3年1.26億美元簽下游擊手比切特（Bo Bichette）後，再度補強戰力。

即將於明年6月滿30歲的佩拉爾塔，生涯8季都效力釀酒人，累積70勝42敗、防禦率3.59。2025年堪稱其巔峰年，33場先發投176又2/3局，繳出17勝6敗、防禦率2.70、204次三振的亮眼成績。

他在該季領先國聯勝投榜，防禦率在全大聯盟合格投手中排名第7，連續第3年達成「30場先發、200K」里程碑，生涯第2度入選明星賽，並在國聯賽揚獎票選中名列第5。唯一的小缺點在於效率，合計33場先發中，僅有2場投超過6局。

佩拉爾塔的棒球人生極具故事性。他來自多明尼加的清寒家庭，少年時期由水手交易至釀酒人。2018年5月，他年僅21歲、還在學英文、戴著牙套時，父母首次親眼看他投球。原本他要在3A先發，但母親節當天，釀酒人先發投手安德森（Chase Anderson）臨時生病，球隊緊急徵召佩拉爾塔登上大聯盟。

那一戰，他在高原球場庫爾斯球場先發，飆出13次三振，創下釀酒人菜鳥紀錄，也是自史特拉斯堡（Stephen Strasburg）後，大聯盟新秀初登板最多三振紀錄，並將無安打比賽帶到第6局，從此改寫命運。

近年來，佩拉爾塔成家立業，與妻子育有兩名子女，持續擴充球路，也與釀酒人簽下長約，球團日前更行使他2026年價值800萬美元的球隊選項。他在2024年、2025年連兩季擔任開幕戰先發，分別對上大都會與洋基。

釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）曾說：「最棒的是，他還在成長。還有一步可以再往上走。我喜歡看到這點，因為只要還有進步空間，我就不會把他當成老將。」