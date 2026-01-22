周天成直落二橫掃前球王　戚又仁扳倒世界第3寫最大驚奇

運動雲

▲▼周天成。（圖／羽球協會提供）

▲周天成。（圖／羽球協會提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

超級500系列印尼羽球大師賽22日進行男單16強賽事。台灣一哥周天成展現強大統治力，直落二橫掃印度前球王斯里坎特（Kidambi Srikanth）；而另一名男單好手戚又仁則上演驚天爆冷，經歷3局大戰扳倒世界排名第3的丹麥名將安東森（Anders Antonsen），一前一後闖進男單8強。

世界排名第6的周天成在經歷開季馬來西亞公開賽16強止步及印度公開賽首輪出局的低潮後，本週福地印尼雅加達捲土重來，首輪直落二輕鬆收拾愛爾蘭越南裔選手阮日，次輪則是碰上強勁的印度前球王斯里坎特，過去雙方10度對決，小天雖然拿下6勝，但近期兩人對戰他卻苦吞3連敗。

不過此役周天成明顯是有備而來，第1局在8比5領先後發動連續攻勢，一波7比1的猛烈攻勢奠定勝基，很快就以21比11先馳得點。

次局開局，周天成延續氣勢，開賽就是7比2的猛攻，雖然之後斯里坎特追到剩下1分差距，不過小天這次很快就回穩，再拉出7比1小高潮，之後再連拿6分鎖定勝利，以21比10再下一城，直落二奪下勝利，也收下本季首張8強門票。

接下來他將碰上世界排名第10的新加坡名將駱建佑，雙方過去9次交手，小天以5勝4敗略佔上風。

而世界排名第27的中租好手戚又仁，今天則是打出職業生涯代表作。面對丹麥名將安東森，戚又仁首局發揮出色，始終保持領先位置並以21比11拿下，次局在10比11落後時被安東森連續得分拉開，殘念以18比21讓出。

而決勝局開局戚又仁就拉出5比0攻勢，但安東森很快回竟7比2的猛攻追平，不過戚又仁頂住壓力，還是以11比9領先，暫停過後，戚又仁繼續搶分擴大領先，打到18比13時再連得3分，以21比13帶走勝利，終結對戰安東森二連敗，也連續兩站挺進8強。戚又仁8強戰的對手將是新加坡好手鄭加恆。

▲戚又仁。（圖／羽協提供）

▲戚又仁。（圖／羽協提供）

