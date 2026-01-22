穩到誇張！斯威雅蒂澳網輕取捷克好手　連24站大滿貫至少闖第3輪

▲斯威雅蒂（Iga Swiatek）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

世界排名第2的波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）持續展現頂尖穩定度，她在22日澳洲網球公開賽女單第2輪的比賽中，以6比2、6比3擊敗捷克好手布茲科娃（Marie Bouzkova），不僅對戰取得3連勝，還寫下連續第24站大滿貫至少闖進第3輪的驚人紀錄。

斯威雅蒂此役僅耗時1小時19分鐘便順利收官，儘管第2盤一度遭破發落後，但整體局勢始終掌握在她手中，展現大賽經驗與調整能力。

Through in two



Iga Swiatek moves into Round 3 after defeating Bouzkova in straight sets.#AO26pic.twitter.com/0Cpy8HkWc1 — wta (@WTA) January 22, 2026

賽後接受場邊訪問時，斯威雅蒂坦言本場比賽狀態比首輪更加自在；「今天打得感覺非常好，比起第一輪，我感覺更放鬆，所以真的很想全力出擊，」斯威雅蒂表示。

她也提到場地條件對選手帶來不小挑戰；「當然，場地條件也不輕鬆，我不知道你們有沒有感覺，但在場上真的風非常大，所以我必須調整打法，而我對這場比賽的表現真的非常滿意。」

隨著本場勝利，斯威雅蒂已連續第7年挺進澳網女單第3輪，同時也將她在2020年代大滿貫第2輪的戰績推升至24勝0敗；她上一次止步大滿貫第二輪，已是2019年美國網球公開賽，當時敗給拉脫維亞好手塞瓦斯托娃（Anastasija Sevastova）。

此外，斯威雅蒂也成為公開賽年代以來，首位在單一十年內，於前24場女子單打大滿貫賽事全數晉級32強的WTA球員，持續刷新紀錄。

Swiatek d. Bouzkova 6-2 6-3



Iga reaches Australian Open R3 once again



0 sets dropped



She’s had to fight through some tricky moments in her first few matches, but that’s only going to make her sharper moving forward



7th consecutive AO R3



Exceptional consistency, exceptional… pic.twitter.com/2WoowAVYN3 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 22, 2026

技術層面上，斯威雅蒂本場比賽多次透過主動上網打亂對手節奏，第2盤一度創下9次上網全部得分的完美效率，成功掌控回合主導權；她全場轟出31記致勝球，遠高於布茲科娃的3記，展現「只給一點空間就全面接管比賽」的侵略性打法。

第二盤布茲科娃曾取得3比1領先，但斯威雅蒂隨即強勢回應，連下5局直接結束戰局，毫不留情；接下來斯威雅蒂將在第3輪迎戰大會第31種子卡林斯卡婭（Anna Kalinskaya），雙方過去3度交手，斯威雅蒂以2勝1敗佔上風，雖曾在上季杜拜吞敗，但最近兩次於辛辛那提與美網皆以直落二勝出。

若能再下一城，斯威雅蒂將第6度晉級澳網第4輪，同時持續朝在墨爾本完成生涯大滿貫的目標邁進。