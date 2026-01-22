運動雲

穩到誇張！斯威雅蒂澳網輕取捷克好手　連24站大滿貫至少闖第3輪

▲斯威雅蒂（Iga Swiatek）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

世界排名第2的波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）持續展現頂尖穩定度，她在22日澳洲網球公開賽女單第2輪的比賽中，以6比2、6比3擊敗捷克好手布茲科娃（Marie Bouzkova），不僅對戰取得3連勝，還寫下連續第24站大滿貫至少闖進第3輪的驚人紀錄。

斯威雅蒂此役僅耗時1小時19分鐘便順利收官，儘管第2盤一度遭破發落後，但整體局勢始終掌握在她手中，展現大賽經驗與調整能力。

賽後接受場邊訪問時，斯威雅蒂坦言本場比賽狀態比首輪更加自在；「今天打得感覺非常好，比起第一輪，我感覺更放鬆，所以真的很想全力出擊，」斯威雅蒂表示。

她也提到場地條件對選手帶來不小挑戰；「當然，場地條件也不輕鬆，我不知道你們有沒有感覺，但在場上真的風非常大，所以我必須調整打法，而我對這場比賽的表現真的非常滿意。」

隨著本場勝利，斯威雅蒂已連續第7年挺進澳網女單第3輪，同時也將她在2020年代大滿貫第2輪的戰績推升至24勝0敗；她上一次止步大滿貫第二輪，已是2019年美國網球公開賽，當時敗給拉脫維亞好手塞瓦斯托娃（Anastasija Sevastova）。

此外，斯威雅蒂也成為公開賽年代以來，首位在單一十年內，於前24場女子單打大滿貫賽事全數晉級32強的WTA球員，持續刷新紀錄。

技術層面上，斯威雅蒂本場比賽多次透過主動上網打亂對手節奏，第2盤一度創下9次上網全部得分的完美效率，成功掌控回合主導權；她全場轟出31記致勝球，遠高於布茲科娃的3記，展現「只給一點空間就全面接管比賽」的侵略性打法。

第二盤布茲科娃曾取得3比1領先，但斯威雅蒂隨即強勢回應，連下5局直接結束戰局，毫不留情；接下來斯威雅蒂將在第3輪迎戰大會第31種子卡林斯卡婭（Anna Kalinskaya），雙方過去3度交手，斯威雅蒂以2勝1敗佔上風，雖曾在上季杜拜吞敗，但最近兩次於辛辛那提與美網皆以直落二勝出。

若能再下一城，斯威雅蒂將第6度晉級澳網第4輪，同時持續朝在墨爾本完成生涯大滿貫的目標邁進。

關鍵字： 澳洲網球公開賽、網球、女單、波蘭

