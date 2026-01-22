運動雲

鏖戰4小時33分鐘！40歲瓦林卡5盤苦戰闖澳網第3輪　再寫48年超狂紀錄

▲瓦林卡（Stan Wawrinka）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

40歲瑞士名將瓦林卡（Stan Wawrinka）在告別賽季再添經典一役！他於22日下午澳洲網球公開賽男單第2輪歷經4小時33分鐘的5盤大戰，以4比6、6比3、3比6、7比5、7比6（3）力退法國會外賽新星吉亞（Arthur Gea），不僅成功挺進第3輪，更寫下自1978年以來最年長闖進澳網男單第3輪的紀錄。

瓦林卡此役展現驚人意志力，在體能與意志雙重考驗下硬是撐到最後一刻，成為自1978年44歲的羅斯威爾（Ken Rosewall）後，首位在40歲以上於墨爾本公園晉級男單第3輪的球員，再度把自己的名字刻進紀錄簿。

這位前世界排名第3的3屆大滿貫冠軍得主，曾在2014年於澳網奪下生涯首座大滿貫金盃，目前已確定將於本賽季結束後退休；本屆澳網也被視為他職業生涯最後一次踏上這項大滿貫舞台。

瓦林卡在賽後場上受訪時坦言身心俱疲，但也流露對賽事與球迷的深厚情感，他表示：「真的筋疲力盡……就像我跟你們說過的，這是我最後一次參加澳網，所以我正努力讓自己能撐得越久越好。」

他也直言年齡帶來的挑戰，「我已經不年輕了，所以我需要你們（觀眾）的能量；能站在這座球場上，並獲得如此多、如此棒的支持，這是一種非常不可思議的感覺。」

根據 Infosys ATP勝負指數統計，這場比賽是瓦林卡生涯第58場五盤大戰（31勝27敗），為公開年代以來所有球員之最；相較之下，21歲的吉亞則是生涯首度在巡迴賽層級挑戰5盤賽制，最終仍在經驗差距下飲恨。

這也是瓦林卡職業生涯第12度在澳網挺進男單第3輪，下一戰他將對決第9種子美國好手弗里茨（Taylor Fritz），告別之旅仍持續書寫傳奇篇章。

