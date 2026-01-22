運動雲

>

樂天陳世展增重到80公斤拚健康　笑曝曾收球迷送的慈妹、峮峮毛巾

▲中華民國棒球協會舉辦2026第二屆「台灣棒球小英雄球員卡」發佈會。（圖／記者胡冠辰攝）

▲中華民國棒球協會舉辦2026第二屆「台灣棒球小英雄球員卡」發佈會。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／台北報導

大魯閣22日舉辦第二屆「台灣棒球小英雄球員卡」發佈會，2024年U18亞洲盃中華隊投手、目前已加入樂天桃猿的陳世展受訪時，也談到進職棒後的身體狀態與訓練規劃。

陳世展透露目前體重已增至80公斤，主要目的就是希望「降低受傷風險」，而面對即將到來的職棒首個賽季，他也強調不急著訂高標，「第一年比賽是累積經驗，訓練是讓自己變強。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳世展提及，自己目前體重80公斤，「我覺得目前階段這樣剛剛好，」他回憶高中畢業時約73到75公斤，後來去打U18到沖繩期間「一直吃」，飯店Buffet每餐都能吃到兩、三輪，進到樂天後也靠著球隊三餐補給，順利達到營養師設定的80公斤目標。

不過增重過程並非一路順風；陳世展說剛進球隊不久曾感染腸病毒，「一直拉肚子，瘦到剩72、75公斤」，當時營養師相當擔心，但他很有信心能把體重吃回來；如今靠著球隊伙食加上「晚上吃宵夜」，體重已回到80公斤，且他直言增重的核心考量就是健康，「主要是降低受傷風險。」

談到接下來的訓練行程，陳世展指出目前仍持續訓練，並將在1月31日回到台東展開春訓；他笑說回台東特別有感，「那是我從小長大的地方，回到熟悉的地方練習很不錯。」也期待球迷能到台東看球隊備戰新球季。

至於職棒生涯第一個賽季的目標，陳世展選擇務實路線，「不會給自己設定太高的標準，就是照教練安排去努力完成，」他表示首要仍是避免受傷，同時把技術與重訓做扎實，「第一年比賽是累積經驗，訓練是讓自己變強。」

在自主訓練部分，陳世展也分享自己會利用額外時間修正投球狀態；若當天投得不理想，他會回看影片，晚上再做「揮毛巾、照鏡子調整」等動作修正。

有趣的是，談到「球員卡」話題，陳世展透露自己收藏過一張林智勝球員卡，且是唯一一張；他笑說兒時偶像就是林智勝，「當時看2015年他對古巴打那支三分全壘打，看完我就跟家人說我要打棒球、要當全壘打王，結果現在變投手（笑）。」他最後也提到過去自己是象迷，收過不少周邊，也有球迷送他啦啦隊周邊，「像是慈妹、峮峮的毛巾之類的。」

關鍵字： 樂天桃猿、陳世展、中華職棒、棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

三上悠亞應援被拍「浴衣邪惡視角」屁股蛋　隊長梓梓發聲

三上悠亞應援被拍「浴衣邪惡視角」屁股蛋　隊長梓梓發聲

李政厚驚傳遭洛杉磯機場扣留　多方協助交涉中

李政厚驚傳遭洛杉磯機場扣留　多方協助交涉中

旅外戰力＋年輕世代齊發　日媒示警：台灣恐再爆冷門讓侍Japan翻船

旅外戰力＋年輕世代齊發　日媒示警：台灣恐再爆冷門讓侍Japan翻船

快訊／鄭宗哲再遭大都會DFA！休賽季三度異動

快訊／鄭宗哲再遭大都會DFA！休賽季三度異動

深夜重磅！洋基5年51億續留貝林傑　歷經長時間交涉終於拍板

深夜重磅！洋基5年51億續留貝林傑　歷經長時間交涉終於拍板

「你的企圖心被質疑？」塔克加盟記者會遭犀利追問 直球對決負評

「你的企圖心被質疑？」塔克加盟記者會遭犀利追問 直球對決負評

快訊／重磅交易！釀酒人將王牌右投佩拉塔送往大都會

快訊／重磅交易！釀酒人將王牌右投佩拉塔送往大都會

蔡其昌宣布借到東京「台灣之夜」場地！台日戰轉播授權送審中

蔡其昌宣布借到東京「台灣之夜」場地！台日戰轉播授權送審中

「柯基」歪頭向恰哥撒嬌？江坤宇還原當下　大聯盟內野環繞曝心境

「柯基」歪頭向恰哥撒嬌？江坤宇還原當下　大聯盟內野環繞曝心境

前兄弟打擊教練莎菈正式加盟WPBL洛杉磯隊　台灣經歷被特別標註

前兄弟打擊教練莎菈正式加盟WPBL洛杉磯隊　台灣經歷被特別標註

「我的身體形成了一個X型」　大陸靈動眼神老師爆紅

熱門新聞

三上悠亞應援被拍「浴衣邪惡視角」屁股蛋　隊長梓梓發聲

李政厚驚傳遭洛杉磯機場扣留　多方協助交涉中

旅外戰力＋年輕世代齊發　日媒示警：台灣恐再爆冷門讓侍Japan翻船

快訊／鄭宗哲再遭大都會DFA！休賽季三度異動

深夜重磅！洋基5年51億續留貝林傑　歷經長時間交涉終於拍板

「你的企圖心被質疑？」塔克加盟記者會遭犀利追問 直球對決負評

讀者回應

﻿

熱門新聞

1三上悠亞應援遭拍邪惡視角　梓梓發聲

2李政厚驚傳遭LA機場扣留！多方交涉中

3日媒示警：中華隊恐再讓侍Japan翻船

4快訊/鄭宗哲又遭DFA!休賽季3度異動　

5洋基5年51億續留貝林傑

最新新聞

1田中將大自主訓練狀況佳

2曾想把詹皇賣給快艇　湖人女老闆駁斥

3運動幣來了！500元這天開抽

4大聯盟官網名記解析休賽季關鍵轉折

5周思齊憶1992奧運銀牌遊街啟棒球夢

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【導播一拍爆紅】PLG超辣女球迷「挺胸律動」　真實身分竟是啦啦隊長

國際賽消耗是否影響旅美路？　陳鏞基：再選一次仍為國出賽

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

從小看到大的13號要退休了！　相差23歲的「他」到場致意陳鏞基

貝克漢兒子想拉老婆一起拍照　維多利亞側身忽略..片段瘋傳！

RAIN點名粉絲：為什麼不跳？　得知真相繁體中文暖致歉

【從從容容拯救沙發】貓咪嘔吐醞釀中...奴才完美接住還有時間抽衛生紙

【倒車插隊？】搶車位差點撞到家人！ 孕婦氣到「當晚就生」

【香蕉大盜】猴子闖松柏嶺受天宮！偷供品後爬石柱落跑
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366