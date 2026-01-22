樂天陳世展增重到80公斤拚健康　笑曝曾收球迷送的慈妹、峮峮毛巾

▲中華民國棒球協會舉辦2026第二屆「台灣棒球小英雄球員卡」發佈會。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／台北報導

大魯閣22日舉辦第二屆「台灣棒球小英雄球員卡」發佈會，2024年U18亞洲盃中華隊投手、目前已加入樂天桃猿的陳世展受訪時，也談到進職棒後的身體狀態與訓練規劃。

陳世展透露目前體重已增至80公斤，主要目的就是希望「降低受傷風險」，而面對即將到來的職棒首個賽季，他也強調不急著訂高標，「第一年比賽是累積經驗，訓練是讓自己變強。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳世展提及，自己目前體重80公斤，「我覺得目前階段這樣剛剛好，」他回憶高中畢業時約73到75公斤，後來去打U18到沖繩期間「一直吃」，飯店Buffet每餐都能吃到兩、三輪，進到樂天後也靠著球隊三餐補給，順利達到營養師設定的80公斤目標。

不過增重過程並非一路順風；陳世展說剛進球隊不久曾感染腸病毒，「一直拉肚子，瘦到剩72、75公斤」，當時營養師相當擔心，但他很有信心能把體重吃回來；如今靠著球隊伙食加上「晚上吃宵夜」，體重已回到80公斤，且他直言增重的核心考量就是健康，「主要是降低受傷風險。」

談到接下來的訓練行程，陳世展指出目前仍持續訓練，並將在1月31日回到台東展開春訓；他笑說回台東特別有感，「那是我從小長大的地方，回到熟悉的地方練習很不錯。」也期待球迷能到台東看球隊備戰新球季。

至於職棒生涯第一個賽季的目標，陳世展選擇務實路線，「不會給自己設定太高的標準，就是照教練安排去努力完成，」他表示首要仍是避免受傷，同時把技術與重訓做扎實，「第一年比賽是累積經驗，訓練是讓自己變強。」

在自主訓練部分，陳世展也分享自己會利用額外時間修正投球狀態；若當天投得不理想，他會回看影片，晚上再做「揮毛巾、照鏡子調整」等動作修正。

有趣的是，談到「球員卡」話題，陳世展透露自己收藏過一張林智勝球員卡，且是唯一一張；他笑說兒時偶像就是林智勝，「當時看2015年他對古巴打那支三分全壘打，看完我就跟家人說我要打棒球、要當全壘打王，結果現在變投手（笑）。」他最後也提到過去自己是象迷，收過不少周邊，也有球迷送他啦啦隊周邊，「像是慈妹、峮峮的毛巾之類的。」