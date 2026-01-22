田中將大自主訓練狀況佳　與則本昂大再披同袍引回憶

▲田中將大。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

根據日媒《Daily Sports》報導，讀賣巨人名投田中將大22日在巨人球場公開自主訓練，狀況看來相當不錯；在牛棚投球時他完整投出所有球種，展現出春訓前順利調整的成果。

37歲的田中將大今年迎來效力巨人的第2個賽季，他在訓練結束後受訪表示，目前一切都按計畫進行，「進展得很順利，」當天自主訓練也吸引不少後輩球員在旁觀摩，包括山崎伊織等人，田中臉上不時露出笑容，顯示心情相當輕鬆。

談到新球季目標，田中直言以「奪下聯盟優勝」與「日本一」為最大目標；他表示，將持續延續上個球季整年所累積的訓練內容，「一邊持續做該做的事情，一邊在其中找出對自己最好的方向，希望能真正掌握住。」

此外，巨人今休賽季也確定網羅前樂天金鷲王牌投手則本昂大，兩人將再度披上同一件球衣並肩作戰；對此田中坦言相當意外，「真的有種沒想到的感覺，完全沒想像過還能再次一起穿同樣的球衣比賽，所以非常開心，」他也透露接到則本親自打電話告知加盟消息時，自己只對對方說了一句：「一起加油吧。」

田中與則本曾在2013年一同幫助樂天奪下隊史首座日本一，為東北地區帶來巨大感動，如今再度聯手，也讓不少球迷勾起回憶。

回顧上季，田中將大共出賽10場，戰績3勝4敗、防禦率5.00，他在9月30日對中日龍的比賽中，達成日美通算200勝的重要里程碑；新賽季在健康與狀態逐步回升下，田中能否與則本攜手為巨人再創高峰，備受關注。