李丹妃來了！攜手金渡兒當中信特攻「新北DeaDea攏」當特別嘉賓

▲新北中信特攻籃球隊「新北DeaDea攏」主題週，啦啦隊Passion Sisters李丹妃首度來到特攻主場應援，攜手金渡兒帶來特別演出。（圖／新北中信特攻提供）

▲新北中信特攻籃球隊「新北DeaDea攏」主題週。（圖／新北中信特攻提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

新北中信特攻籃球隊於1月24日、1月25日將在新莊體育館舉行「新北DeaDea攏」主題週，新北市擁有豐富多元的美食與文化，特務們化身特派員，邀你來「特攻基地」來一場新北之旅。此外，中信特攻啦啦隊Passion Sisters－李丹妃首度來到特攻主場應援，攜手金渡兒帶來特別演出！週末還沒有規劃嗎？「衝電樂園」是你的最佳選擇！

特攻應援再進化！首次蒞臨特攻主場的「超級隊長」李丹妃，攜手「仁川女神」金渡兒，兩人分別於主題日兩天帶來限定演出，李丹妃更將於1/24為賽事開出精彩好球！兩日的PS女孩應援陣容將由韓援李丹妃、金渡兒領軍，加上桃子、貴貴、短今、夏蕾、小迪、君白、盈瑩、少鹽、莎莎、瑄等，共12名PS女孩來到新莊體育館一起熱力應援！

▲新北中信特攻籃球隊「新北DeaDea攏」主題週，啦啦隊Passion Sisters李丹妃首度來到特攻主場應援，攜手金渡兒帶來特別演出。（圖／新北中信特攻提供）

▲新北中信特攻籃球隊「新北DeaDea攏」主題週，啦啦隊Passion Sisters李丹妃首度來到特攻主場應援，攜手金渡兒帶來特別演出。（圖／新北中信特攻提供）

特攻老朋友「許辰宇lil Karbi aka小卡比」也是新北的代表，他將在1/25獻上賽前演出，帶來全新專輯《起跳線》與大家見面，同時也將重新詮釋特攻主題曲《My way or the high way》，重新填詞為特攻帶來「DeaDea贏」的氣勢！大小朋友敲碗想再見到的「小岳哥哥」也再度於24日在「SHOWTIME小舞台」帶來精彩的唱跳秀，當日也將與「天馬戲創作劇團」一起加入「FUN電遊行」；25日則由「如果兒童劇團」的「小熊愛地球」短劇帶給你滿滿活力！

除了精彩的表演，還有超豐富迴廊活動等著你，包含「PLAY WITH THUNDER氣墊區」的DEA籃球場跳床、Thunder球池滑梯、SWITCH遊戲區、「FLASH CARNIVAL GAME」籃球小遊戲、DeaDea攏拍貼機，搭配主題活動更推出「新北DeaDea攏總后」挑戰，包含24日的「新北大胃王」，及25日的「新北大味王」、「新北特攻拳王」、「新北知識王」等著你，你有制霸全新北的實力嗎？有吃又有獎，等你來挑戰！

此外，兩日的中場遊戲「漢你一起動」投籃挑戰，在場中乘坐「大漢家具」所提供的「索瓦SOVA·晨光律動椅」，在律動下投籃獲勝者即可將律動椅帶回家！

購票進場有機會收藏限量「財運DeaDea來紅包袋」，入場的朋友也可以享用「健酪Yogo Fresh乳酸飲料」讓你隨時補充水分，建議儘早入場領取。進場後也不怕餓肚子，不論是主食或小吃，甜點炸物和飲品攤商應有盡有，還有「應援長巾專屬美食優惠」，消費時出示特攻專屬應援道具即享有各店家餐點優惠！

享受在地生活的同時，中信特攻的好朋友「中美洲經貿辦事處」(CATO)也準備了國際美食提供線人們享用，此次「美食餐車巡迴活動」由「瓜地馬拉餐車」和「貝里斯餐車」來到新莊體育館，準備了瓜地馬拉咖啡、瓜地馬拉酪梨熱狗堡、貝里斯可可茶和貝里斯辣肉醬薯條，提供中信特攻DYNAMO會員和線人們免費領取，數量有限，送完為止喔！

寒流一波一波來襲，中信特攻也推出全新冬季商品，包含落肩棒球外套、短版棒球外套、短版水洗連帽外套、POLO領刷毛大學T、水手領開襟長袖、DEA 蝴蝶結髮夾、DEA 滿版 LOGO 化妝收納包等，1/24起於中信特攻新莊主場商品部、中信特攻網路商城開賣，為線人們送上剛剛好的溫暖。

1月24日、1月25日賽事12點開放季票會員入場、12點30全面開放進場、14點30開賽。歡迎球迷朋友利用「中信育樂售票網」事先購買預售票，入場前皆會進行安檢，請務必配合現場工作人員指示執行，更多豐富活動詳情請見新北中信特攻籃球隊相關社群。

關鍵字： 新北籃球李丹妃主題週美食活動特攻隊

