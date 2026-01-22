澳網第101勝到手！喬科維奇輕取義大利黑馬　生涯第18度闖32強

▲塞爾維亞名將喬科維奇（右）解決義大利好手梅斯特雷利。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年澳洲網球公開賽男子單打次輪賽事22日持續登場，澳網10冠王、世界排名第4的塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）今天面對從資格賽突圍、世界排名141位的義大利選手梅斯特雷利（Francesco Maestrelli），最終以6比3、6比2、6比2直落三盤輕鬆取勝，強勢挺進男單32強。

喬科維奇澳網首輪就展現王者氣勢，直落三擊敗西班牙選手馬丁內斯（Pedro Martinez），不僅順利晉級第二輪，也在墨爾本公園寫下生涯第100場勝利的歷史新頁。

而次輪面對生涯首度交手的陌生對手梅斯特雷利，喬帥在第2局率先完成破發並連下3局，取得3比0的完美開局。雖然第8局馬埃斯特雷利展現韌性救下4個盤點，但喬科維奇隨後在發球勝盤局穩紮穩打，以6比3先下一城。

▲塞爾維亞名將喬科維奇。（圖／路透）

次盤，喬科維奇開局再次連破帶保取得2比0領先，第7局喬帥二度破發成功，隨後順利保發，以6比2擴大盤數優勢，而關鍵第三盤，喬科維奇開局延續氣勢，在第3局與第5局兩度破發，取得4比1領先。儘管第6局發球局短暫失守被追至2比4，但這位塞爾維亞傳奇隨即連破帶保連贏兩局，最終以6比2鎖定勝利。

這場勝利讓喬科維奇的澳網戰績來到了驚人的101勝，距離傳奇球星費德勒（Roger Federer）保持的102勝澳網歷史紀錄僅一步之遙。同時，這也是喬帥職業生涯第399場大滿貫勝利，下一場比賽若獲勝，他將正式跨入「大滿貫400勝」的偉大門檻，最可怕的是，這也是喬帥職業生涯第76次闖入大滿貫32強，澳網則是第18次晉級32強，又將「喬科維奇障礙」持續推高。

成功闖入第三輪後，喬科維奇的對手將是中國新星商竣程與荷蘭名將范德贊德舒爾普（Botic van de Zandschulp）之間的勝方。