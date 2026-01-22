運動雲

>

澳網第101勝到手！喬科維奇輕取義大利黑馬　生涯第18度闖32強

▲塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）解決義大利好手梅斯特雷利。（圖／路透）

▲塞爾維亞名將喬科維奇（右）解決義大利好手梅斯特雷利。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年澳洲網球公開賽男子單打次輪賽事22日持續登場，澳網10冠王、世界排名第4的塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）今天面對從資格賽突圍、世界排名141位的義大利選手梅斯特雷利（Francesco Maestrelli），最終以6比3、6比2、6比2直落三盤輕鬆取勝，強勢挺進男單32強。

喬科維奇澳網首輪就展現王者氣勢，直落三擊敗西班牙選手馬丁內斯（Pedro Martinez），不僅順利晉級第二輪，也在墨爾本公園寫下生涯第100場勝利的歷史新頁。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而次輪面對生涯首度交手的陌生對手梅斯特雷利，喬帥在第2局率先完成破發並連下3局，取得3比0的完美開局。雖然第8局馬埃斯特雷利展現韌性救下4個盤點，但喬科維奇隨後在發球勝盤局穩紮穩打，以6比3先下一城。

▲塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）解決義大利好手梅斯特雷利。（圖／路透）

▲塞爾維亞名將喬科維奇。（圖／路透）

次盤，喬科維奇開局再次連破帶保取得2比0領先，第7局喬帥二度破發成功，隨後順利保發，以6比2擴大盤數優勢，而關鍵第三盤，喬科維奇開局延續氣勢，在第3局與第5局兩度破發，取得4比1領先。儘管第6局發球局短暫失守被追至2比4，但這位塞爾維亞傳奇隨即連破帶保連贏兩局，最終以6比2鎖定勝利。

這場勝利讓喬科維奇的澳網戰績來到了驚人的101勝，距離傳奇球星費德勒（Roger Federer）保持的102勝澳網歷史紀錄僅一步之遙。同時，這也是喬帥職業生涯第399場大滿貫勝利，下一場比賽若獲勝，他將正式跨入「大滿貫400勝」的偉大門檻，最可怕的是，這也是喬帥職業生涯第76次闖入大滿貫32強，澳網則是第18次晉級32強，又將「喬科維奇障礙」持續推高。

成功闖入第三輪後，喬科維奇的對手將是中國新星商竣程與荷蘭名將范德贊德舒爾普（Botic van de Zandschulp）之間的勝方。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

三上悠亞應援被拍「浴衣邪惡視角」屁股蛋　隊長梓梓發聲

三上悠亞應援被拍「浴衣邪惡視角」屁股蛋　隊長梓梓發聲

李政厚驚傳遭洛杉磯機場扣留　多方協助交涉中

李政厚驚傳遭洛杉磯機場扣留　多方協助交涉中

旅外戰力＋年輕世代齊發　日媒示警：台灣恐再爆冷門讓侍Japan翻船

旅外戰力＋年輕世代齊發　日媒示警：台灣恐再爆冷門讓侍Japan翻船

快訊／鄭宗哲再遭大都會DFA！休賽季三度異動

快訊／鄭宗哲再遭大都會DFA！休賽季三度異動

深夜重磅！洋基5年51億續留貝林傑　歷經長時間交涉終於拍板

深夜重磅！洋基5年51億續留貝林傑　歷經長時間交涉終於拍板

「你的企圖心被質疑？」塔克加盟記者會遭犀利追問 直球對決負評

「你的企圖心被質疑？」塔克加盟記者會遭犀利追問 直球對決負評

快訊／重磅交易！釀酒人將王牌右投佩拉塔送往大都會

快訊／重磅交易！釀酒人將王牌右投佩拉塔送往大都會

蔡其昌宣布借到東京「台灣之夜」場地！台日戰轉播授權送審中

蔡其昌宣布借到東京「台灣之夜」場地！台日戰轉播授權送審中

「柯基」歪頭向恰哥撒嬌？江坤宇還原當下　大聯盟內野環繞曝心境

「柯基」歪頭向恰哥撒嬌？江坤宇還原當下　大聯盟內野環繞曝心境

前兄弟打擊教練莎菈正式加盟WPBL洛杉磯隊　台灣經歷被特別標註

前兄弟打擊教練莎菈正式加盟WPBL洛杉磯隊　台灣經歷被特別標註

黃沐妍婚禮爸爸致詞超有哏　喊話女婿：堅持不退貨！

熱門新聞

三上悠亞應援被拍「浴衣邪惡視角」屁股蛋　隊長梓梓發聲

李政厚驚傳遭洛杉磯機場扣留　多方協助交涉中

旅外戰力＋年輕世代齊發　日媒示警：台灣恐再爆冷門讓侍Japan翻船

快訊／鄭宗哲再遭大都會DFA！休賽季三度異動

深夜重磅！洋基5年51億續留貝林傑　歷經長時間交涉終於拍板

「你的企圖心被質疑？」塔克加盟記者會遭犀利追問 直球對決負評

讀者回應

﻿

熱門新聞

1三上悠亞應援遭拍邪惡視角　梓梓發聲

2李政厚驚傳遭LA機場扣留！多方交涉中

3日媒示警：中華隊恐再讓侍Japan翻船

4快訊/鄭宗哲又遭DFA!休賽季3度異動　

5洋基5年51億續留貝林傑

最新新聞

1田中將大自主訓練狀況佳

2曾想把詹皇賣給快艇　湖人女老闆駁斥

3運動幣來了！500元這天開抽

4大聯盟官網名記解析休賽季關鍵轉折

5周思齊憶1992奧運銀牌遊街啟棒球夢

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【導播一拍爆紅】PLG超辣女球迷「挺胸律動」　真實身分竟是啦啦隊長

國際賽消耗是否影響旅美路？　陳鏞基：再選一次仍為國出賽

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

從小看到大的13號要退休了！　相差23歲的「他」到場致意陳鏞基

貝克漢兒子想拉老婆一起拍照　維多利亞側身忽略..片段瘋傳！

RAIN點名粉絲：為什麼不跳？　得知真相繁體中文暖致歉

【從從容容拯救沙發】貓咪嘔吐醞釀中...奴才完美接住還有時間抽衛生紙

【倒車插隊？】搶車位差點撞到家人！ 孕婦氣到「當晚就生」

【香蕉大盜】猴子闖松柏嶺受天宮！偷供品後爬石柱落跑
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366