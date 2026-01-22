球迷又能收了！大魯閣小英雄球員卡第二彈開賣　還多了「智能販賣機」

運動雲

▲大魯閣小英雄球員卡第二彈開賣。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／台北報導

延續首屆《台灣棒球小英雄球員卡》在球迷、球員與基層棒球圈引發的高度共鳴，大魯閣於2026年再度攜手中華民國棒球協會，並首度聯合陳重光文教基金會，正式推出《台灣棒球小英雄球員卡》第二彈。

本屆以「世代傳承」為核心概念，為台灣基層棒球場上每一位努力揮汗的孩子，留下值得被珍藏一輩子的成長紀錄。

大魯閣表示，本次第二彈得以順利啟動，關鍵來自陳炳甫董事長的加入與支持；陳董事長長期關注台灣基層棒球發展，亦透過陳重光文教基金會積極投入相關推廣行動，雙方理念高度契合，因而促成此次共同發行，成為《台灣棒球小英雄球員卡》能夠持續推動、穩健前行的重要關鍵。

回顧近年國際賽場，台灣青少棒在U12、U15、U18 各層級接連於世界舞台繳出亮眼成績，不懂是勝負的展現，更是長年深耕基層棒球所累積的厚實成果；這些成績背後，來自校隊、社區球隊無數孩子日復一日的訓練與堅持，也正是台灣棒球最重要、最穩固的根基。

本屆特別以「世代傳承」為主軸，邀集多位歷代中華隊代表球星共同參與，包括周思齊、張泰山、黃忠義、郭泰源、郭李建夫、謝長亨、廖敏雄、蔡仲南、陽建福等，象徵不同世代台灣棒球精神的接棒與延續；透過球員卡的形式，讓新世代小將在追逐夢想的路上，看見榜樣、感受到來自前輩與整個棒球圈的支持。

本次活動現場，周思齊、張泰山、黃忠義歷代球星3位驚喜現身記者會，並與U18國手陳世展、U15國手莊子濬、U12 國手葉承翰同台，親自站在這群孩子們身後，見證世代傳承的重要時刻。

陳重光文教基金會長期致力於推廣台灣基層棒球，深信運動不僅是競技，更是陪伴孩子成長的重要力量；陳炳甫董事長亦多次分享，「棒球不一定會成為每個孩子未來的職業，但可以成為一輩子的興趣與養分。』這樣的信念，正是《台灣棒球小英雄球員卡》持續推動的核心價值。

因此，本次第二彈特別以「共同發行」形式展開，期盼結合企業、基金會與棒球圈的力量，讓這條支持基層棒球的道路不只是一次性的行動，而是能夠長期、穩定走下去；透過球員卡的紀錄，為孩子們留下人生中重要的一刻，也為他們的努力與投入留下被珍藏、被記得的證明。

為了讓更多對基層棒球懷抱熱情與共鳴的民眾，能以更直覺、便利的方式參與支持，《台灣棒球小英雄球員卡》第二彈也同步首度導入「智能販賣球員卡機」試辦計畫。

透過智能化設備，突破既有銷售通路與時間限制，讓球員卡不只出現在場館內，更有機會走進商場、公共空間與更多生活場域，成為連結棒球、公益與日常生活的全新媒介。

大魯閣表示，智能販賣球員卡機不僅是通路形式的創新，更是一個開放合作的平台。未來期待與對棒球、青少年培育、公益參與有相同理念的企業、場域與夥伴，共同探索更多元的合作模式，讓支持基層棒球不再只是一次性的消費行為，而是一種能被看見、被參與、被長期延續的行動。

大魯閣進一步指出，《台灣棒球小英雄球員卡》所記錄的，從來不只是鎂光燈下的勝負瞬間，而是每一位走進球場、為棒球付出努力的孩子。無論來自校隊或社區球隊，無論是先發主力，或是在板凳席等待機會的角色，正是這些默默付出的身影，構成台灣棒球最真實、也最值得被珍藏的樣貌。

《台灣棒球小英雄球員卡》第二彈同樣採取公益回饋機制，相關利潤收益將持續回饋支持國內三級棒球發展。大魯閣強調，基層棒球的成長從來不是一蹴可幾，而是需要社會共同接力；只要有人願意站在孩子們的背後，他們就能更勇敢地站上球場，迎向屬於自己的未來。

【康復巴士後門大開！】病患坐輪椅隨車晃險掉下來　超扯畫面曝

