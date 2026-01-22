運動雲

太猛啦！扳倒兩屆亞軍義大利組合　何承叡攜德國搭檔闖進澳網次輪

▲台維斯盃中華隊雙打組合許育修(右)、何承叡。（圖／海碩整合行銷提供）

▲何承叡（左）。（圖／海碩整合行銷提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年澳洲網球公開賽雙打首輪賽事22日繼續開戰，台灣雙打好手何承叡與德國搭檔耶本斯（Hendrik Jebens）出戰，首輪面對大會7號種子強敵義大利組合博萊利（Simone Bolelli）／瓦瓦索里（Andrea Vavassori），經歷2小時又20分鐘的3局大戰，上演讓一追二大逆轉，以6比7（8）、7比6、6比4扳倒對手，挺進澳網男雙次輪。

何承叡本季攜手耶本斯，兩人日前在阿德萊德站16強敗給世界第7強敵，不過也成功在2026年開胡，然而這次在澳網男雙首輪，「台德聯軍」卻馬上就碰上連兩屆澳網暨三度大滿貫男雙亞軍得主的義大利強敵博萊利／瓦瓦索里。

首盤開打，雙方就呈現拉鋸戰，各自保發一路來到搶7，何承叡／耶本斯雖然三度將戰局追平，但最終還是以6比8，先讓出首盤。次盤雙方再度重演首盤激戰，又是一路保發來到搶7，不過這次從開局就拉出6比1猛攻，被對手追回1分後，還是穩穩掌握住機會，以7比6勝出，也將戰局扳平。

決勝盤，雙方前半段還是戰到2比2平手，不過「台德聯軍」在關鍵第5局頂住壓力率先破發，取得3比2領先，接下來雖然沒能再破發，但也能穩穩守下自己的發球局，第10局更是直接連拿4分，快意以6比4奪下勝利，何承叡也拿下生涯在澳網的首勝。

而何承叡／耶本斯次輪則將碰上台灣一姐謝淑薇的混雙搭檔波蘭悍將傑林斯基（Jan Zielinski）與英國強生（Luke Johnson）組合，力拚16強門票。

