李洋授旗、頒發加菜金！米蘭冬奧代表團2月1日起陸續啟程

▲第25屆米蘭—科爾蒂納冬季奧林匹克運動會代表團。（圖／中華奧會提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

中華奧會與運動部於22日下午2時，假體育聯合辦公大樓3樓大禮堂舉行「第25屆米蘭-科爾蒂納冬季奧林匹克運動會」代表團授旗典禮。典禮由運動部部長李洋授旗並頒發加菜金，為即將出征的選手加油勉勵。

▲左起運動部李洋部長、中華奧會蔡家福主席、代表團總領隊林廷芳。（圖／中華奧會提供）



本屆代表團計有雪車、滑冰及滑雪等3項運動，共10位選手（男4人、女6人，含一位候補選手）取得參賽資格，預計組成37人的代表團。雖然我國位處亞熱帶，但選手們仍克服環境與資源限制，展現堅毅精神與追求卓越的決心。

中華奧會主席蔡家福在典禮中表示，此次冬季奧運是運動部成立後中華隊首次組團參加的冬季綜合性國際賽會，人數又達到新高，展現出我國冬季運動的發展，格外具有意義。

▲中華奧會蔡家福主席致詞。（圖／中華奧會提供）

本屆代表團特別邀請中華民國滑雪協會林廷芳理事長擔任總領隊，林理事長長期投入冬季運動發展，對於賽事與選手需求具有豐富經驗，相信能帶領代表團穩健前行，蔡主席勉勵所有選手秉持「勇氣、團結、榮耀」的精神，讓世界看到台灣冬季運動的堅韌與風采。

蔡主席也感謝運動部、國訓中心、運科中心及各冬季運動協會在組團與備戰過程中的大力協助，以及總領隊林廷芳與團本部團隊的辛勞付出，讓全體成員能夠安心整備、順利出發，朝國際舞台邁進。

▲運動部李洋部長頒發加菜金給滑雪李玟儀選手。（圖／中華奧會提供）

第25屆冬季奧林匹克運動會將於2026年2月6日至22日，在義大利米蘭與科爾蒂納聯合舉行。中華代表團目前正全力進行最後備戰，並將自2月1日起陸續啟程前往義大利參賽。開幕典禮訂於2月6日在米蘭盛大登場，正式揭開為期17天的冬季競技盛會序幕。