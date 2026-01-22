運動雲

>

李洋授旗、頒發加菜金！米蘭冬奧代表團2月1日起陸續啟程

▲第25屆米蘭—科爾蒂納冬季奧林匹克運動會代表團。（圖／中華奧會提供）

▲第25屆米蘭—科爾蒂納冬季奧林匹克運動會代表團。（圖／中華奧會提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

中華奧會與運動部於22日下午2時，假體育聯合辦公大樓3樓大禮堂舉行「第25屆米蘭-科爾蒂納冬季奧林匹克運動會」代表團授旗典禮。典禮由運動部部長李洋授旗並頒發加菜金，為即將出征的選手加油勉勵。

▲左起運動部李洋部長、中華奧會蔡家福主席、代表團總領隊林廷芳。（圖／中華奧會提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲左起運動部李洋部長、中華奧會蔡家福主席、代表團總領隊林廷芳。（圖／中華奧會提供）

本屆代表團計有雪車、滑冰及滑雪等3項運動，共10位選手（男4人、女6人，含一位候補選手）取得參賽資格，預計組成37人的代表團。雖然我國位處亞熱帶，但選手們仍克服環境與資源限制，展現堅毅精神與追求卓越的決心。

中華奧會主席蔡家福在典禮中表示，此次冬季奧運是運動部成立後中華隊首次組團參加的冬季綜合性國際賽會，人數又達到新高，展現出我國冬季運動的發展，格外具有意義。▲第25屆米蘭—科爾蒂納冬季奧林匹克運動會代表團授旗典禮。（圖／中華奧會提供）

▲中華奧會蔡家福主席致詞。（圖／中華奧會提供）

本屆代表團特別邀請中華民國滑雪協會林廷芳理事長擔任總領隊，林理事長長期投入冬季運動發展，對於賽事與選手需求具有豐富經驗，相信能帶領代表團穩健前行，蔡主席勉勵所有選手秉持「勇氣、團結、榮耀」的精神，讓世界看到台灣冬季運動的堅韌與風采。

蔡主席也感謝運動部、國訓中心、運科中心及各冬季運動協會在組團與備戰過程中的大力協助，以及總領隊林廷芳與團本部團隊的辛勞付出，讓全體成員能夠安心整備、順利出發，朝國際舞台邁進。

▲運動部李洋部長頒發加菜金給滑雪李玟儀選手。（圖／中華奧會提供）

▲運動部李洋部長頒發加菜金給滑雪李玟儀選手。（圖／中華奧會提供）

第25屆冬季奧林匹克運動會將於2026年2月6日至22日，在義大利米蘭與科爾蒂納聯合舉行。中華代表團目前正全力進行最後備戰，並將自2月1日起陸續啟程前往義大利參賽。開幕典禮訂於2月6日在米蘭盛大登場，正式揭開為期17天的冬季競技盛會序幕。

關鍵字： 冬季奧運台灣代表團米蘭冬奧授旗典禮

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

三上悠亞應援被拍「浴衣邪惡視角」屁股蛋　隊長梓梓發聲

三上悠亞應援被拍「浴衣邪惡視角」屁股蛋　隊長梓梓發聲

李政厚驚傳遭洛杉磯機場扣留　多方協助交涉中

李政厚驚傳遭洛杉磯機場扣留　多方協助交涉中

旅外戰力＋年輕世代齊發　日媒示警：台灣恐再爆冷門讓侍Japan翻船

旅外戰力＋年輕世代齊發　日媒示警：台灣恐再爆冷門讓侍Japan翻船

快訊／鄭宗哲再遭大都會DFA！休賽季三度異動

快訊／鄭宗哲再遭大都會DFA！休賽季三度異動

深夜重磅！洋基5年51億續留貝林傑　歷經長時間交涉終於拍板

深夜重磅！洋基5年51億續留貝林傑　歷經長時間交涉終於拍板

身分證分流登記！500元運動幣26日開跑　「添裝備」也能抵用

身分證分流登記！500元運動幣26日開跑　「添裝備」也能抵用

「你的企圖心被質疑？」塔克加盟記者會遭犀利追問 直球對決負評

「你的企圖心被質疑？」塔克加盟記者會遭犀利追問 直球對決負評

快訊／重磅交易！釀酒人將王牌右投佩拉塔送往大都會

快訊／重磅交易！釀酒人將王牌右投佩拉塔送往大都會

蔡其昌宣布借到東京「台灣之夜」場地！台日戰轉播授權送審中

蔡其昌宣布借到東京「台灣之夜」場地！台日戰轉播授權送審中

「柯基」歪頭向恰哥撒嬌？江坤宇還原當下　大聯盟內野環繞曝心境

「柯基」歪頭向恰哥撒嬌？江坤宇還原當下　大聯盟內野環繞曝心境

「我的身體形成了一個X型」　大陸靈動眼神老師爆紅

熱門新聞

三上悠亞應援被拍「浴衣邪惡視角」屁股蛋　隊長梓梓發聲

李政厚驚傳遭洛杉磯機場扣留　多方協助交涉中

旅外戰力＋年輕世代齊發　日媒示警：台灣恐再爆冷門讓侍Japan翻船

快訊／鄭宗哲再遭大都會DFA！休賽季三度異動

深夜重磅！洋基5年51億續留貝林傑　歷經長時間交涉終於拍板

身分證分流登記！500元運動幣26日開跑　「添裝備」也能抵用

讀者回應

﻿

熱門新聞

1三上悠亞應援遭拍邪惡視角　梓梓發聲

2李政厚驚傳遭LA機場扣留！多方交涉中

3日媒示警：中華隊恐再讓侍Japan翻船

4快訊/鄭宗哲又遭DFA!休賽季3度異動　

5洋基5年51億續留貝林傑

最新新聞

1曾豪駒自掏腰包兌現承諾

2味全龍邀檢察官為球員進行法治宣導

3

4李洋授旗頒加菜金　冬奧代表團即將啟程

5擊敗11種子　吳芳嫺澳網晉級次輪

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【導播一拍爆紅】PLG超辣女球迷「挺胸律動」　真實身分竟是啦啦隊長

國際賽消耗是否影響旅美路？　陳鏞基：再選一次仍為國出賽

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

從小看到大的13號要退休了！　相差23歲的「他」到場致意陳鏞基

貝克漢兒子想拉老婆一起拍照　維多利亞側身忽略..片段瘋傳！

RAIN點名粉絲：為什麼不跳？　得知真相繁體中文暖致歉

【倒車插隊？】搶車位差點撞到家人！ 孕婦氣到「當晚就生」

【從從容容拯救沙發】貓咪嘔吐醞釀中...奴才完美接住還有時間抽衛生紙

【香蕉大盜】猴子闖松柏嶺受天宮！偷供品後爬石柱落跑
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366