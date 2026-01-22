運動雲

>

太暖！曾豪駒自掏腰包兌現承諾　招待新竹160名少棒小將看《冠軍之路》

▲。（圖／球芽基金提供）

▲太暖！曾豪駒自掏腰包兌現承諾　招待新竹160名少棒小將看《冠軍之路》。（圖／球芽基金提供，下同）

記者胡冠辰／綜合報導

帶領中華隊在世界12強棒球賽締造歷史、勇奪世界冠軍的曾豪駒總教練，雖已投入經典賽備戰，目前於國訓中心展開集訓，仍惦記著新竹縣基層少棒孩子們的心願；日前曾總教練與新竹縣少棒隊小球員進行交流座談時，孩子們許願希望能走進電影院，觀賞最期待的12強棒球奪冠紀錄片《冠軍之路》。

為了完成與孩子們的約定，曾豪駒總教練自掏腰包並委由球芽基金協助，招待新竹縣五峰國小、關西國小、大同國小、中山國小、上舘國小等五所國小的棒球隊，共160位小球員前往竹北的電影院觀賞《冠軍之路》，曾總表示：「希望這部紀錄片不只是帶給大家感動，也能鼓勵孩子們，未來在人生道路上或許都會遇到挫折與失敗，但希望大家都能勇於挑戰，成就更好的自己。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

而這次受邀參與的學校包括位於新竹縣竹東鎮的中山、大同、上舘國小，關西鎮的關西國小，以及五峰鄉的五峰國小，皆位處無電影院的地區，對孩子們而言，此行更顯得珍貴與令人期待。

▲。（圖／球芽基金提供）

為了讓孩子們能安心又開心地完成這趟觀影行程，曾豪駒總教練特別商請球芽基金協助，為孩子們安排遊覽車接送，並投保旅平險及準備餐盒，同時球芽基金也另外為孩子們準備了爆米花與飲料，並協調電影院包下兩個電影放映時段，讓小球員們在輕鬆愉快的氛圍中，與隊友一同走進電影院，留下難忘回憶。

電影放映結束後，有教練分享道：「當看到中華隊球員願意披上國家隊戰袍為台灣征戰，不論勝負，他們早已是台灣的英雄，每一位球員從興趣出發、走上棒球這條路，都必須在養成過程中承受失敗與挫折，而這些經歷正是成長不可或缺的養分，透過影片，我也看見球員在場上專注堅定的眼神，也體會到曾豪駒總教練傳遞的訊息，放下勝負、相信自己，把能力完全展現在場上，好好享受每一場比賽。」

曾獲得去年由曾豪駒總教練所捐贈的球芽獎學金的小球員也分享：「當看到中華隊最終奪冠的那一刻，真的很感動，因為這條冠軍之路走得非常不容易，也讓我更加相信，只要願意努力、持續堅持，就有機會被世界看見。」也有孩子開心表示，已經很久沒有到電影院看電影，謝謝曾豪駒總教練記得我們，招待我們來看電影，能和隊友們一起觀賞《冠軍之路》，還有爆米花與餐盒，真的是一次非常難忘的體驗。

球芽基金感謝曾豪駒總教練用實際行動回應孩子們的期待，也感謝五所學校校長、師長與教練團的協助與支持，讓孩子們在這一天，不只看見冠軍的榮耀，更感受到來自「龍貓教練」滿滿的溫暖與鼓勵。

▲。（圖／球芽基金提供）

關鍵字： 曾豪駒、棒球、冠軍之路

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

三上悠亞應援被拍「浴衣邪惡視角」屁股蛋　隊長梓梓發聲

三上悠亞應援被拍「浴衣邪惡視角」屁股蛋　隊長梓梓發聲

李政厚驚傳遭洛杉磯機場扣留　多方協助交涉中

李政厚驚傳遭洛杉磯機場扣留　多方協助交涉中

旅外戰力＋年輕世代齊發　日媒示警：台灣恐再爆冷門讓侍Japan翻船

旅外戰力＋年輕世代齊發　日媒示警：台灣恐再爆冷門讓侍Japan翻船

快訊／鄭宗哲再遭大都會DFA！休賽季三度異動

快訊／鄭宗哲再遭大都會DFA！休賽季三度異動

深夜重磅！洋基5年51億續留貝林傑　歷經長時間交涉終於拍板

深夜重磅！洋基5年51億續留貝林傑　歷經長時間交涉終於拍板

身分證分流登記！500元運動幣26日開跑　「添裝備」也能抵用

身分證分流登記！500元運動幣26日開跑　「添裝備」也能抵用

「你的企圖心被質疑？」塔克加盟記者會遭犀利追問 直球對決負評

「你的企圖心被質疑？」塔克加盟記者會遭犀利追問 直球對決負評

快訊／重磅交易！釀酒人將王牌右投佩拉塔送往大都會

快訊／重磅交易！釀酒人將王牌右投佩拉塔送往大都會

蔡其昌宣布借到東京「台灣之夜」場地！台日戰轉播授權送審中

蔡其昌宣布借到東京「台灣之夜」場地！台日戰轉播授權送審中

「柯基」歪頭向恰哥撒嬌？江坤宇還原當下　大聯盟內野環繞曝心境

「柯基」歪頭向恰哥撒嬌？江坤宇還原當下　大聯盟內野環繞曝心境

【練習畫面曝光】霍諾德雨天試爬台北101　超強毅力驚豔全網

熱門新聞

三上悠亞應援被拍「浴衣邪惡視角」屁股蛋　隊長梓梓發聲

李政厚驚傳遭洛杉磯機場扣留　多方協助交涉中

旅外戰力＋年輕世代齊發　日媒示警：台灣恐再爆冷門讓侍Japan翻船

快訊／鄭宗哲再遭大都會DFA！休賽季三度異動

深夜重磅！洋基5年51億續留貝林傑　歷經長時間交涉終於拍板

身分證分流登記！500元運動幣26日開跑　「添裝備」也能抵用

讀者回應

﻿

熱門新聞

1三上悠亞應援遭拍邪惡視角　梓梓發聲

2李政厚驚傳遭LA機場扣留！多方交涉中

3日媒示警：中華隊恐再讓侍Japan翻船

4快訊/鄭宗哲又遭DFA!休賽季3度異動　

5洋基5年51億續留貝林傑

最新新聞

1曾豪駒自掏腰包兌現承諾

2味全龍邀檢察官為球員進行法治宣導

3

4李洋授旗頒加菜金　冬奧代表團即將啟程

5擊敗11種子　吳芳嫺澳網晉級次輪

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【導播一拍爆紅】PLG超辣女球迷「挺胸律動」　真實身分竟是啦啦隊長

國際賽消耗是否影響旅美路？　陳鏞基：再選一次仍為國出賽

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

從小看到大的13號要退休了！　相差23歲的「他」到場致意陳鏞基

貝克漢兒子想拉老婆一起拍照　維多利亞側身忽略..片段瘋傳！

RAIN點名粉絲：為什麼不跳？　得知真相繁體中文暖致歉

【倒車插隊？】搶車位差點撞到家人！ 孕婦氣到「當晚就生」

【從從容容拯救沙發】貓咪嘔吐醞釀中...奴才完美接住還有時間抽衛生紙

【香蕉大盜】猴子闖松柏嶺受天宮！偷供品後爬石柱落跑
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366