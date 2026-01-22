像在打兩個不同賽事！喬科維奇適應強風輕鬆晉級　大滿貫400勝只差一步

▲喬科維奇。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者胡冠辰／綜合報導

塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）持續朝澳洲網球公開賽冠軍之路邁進，他在台灣時間22日上午的男單第二輪賽事中展現壓倒性實力，以6比3、6比2、6比2直落三擊敗義大利會外賽選手馬埃斯特雷利（Francesco Maestrelli），順利挺進第3輪。

這是墨爾本10冠王喬科維奇自去年11月在雅典奪下生涯第101座巡迴賽等級冠軍後的第2場比賽；38歲的他整場比賽移動流暢、擊球俐落，展現出色狀態，也為本屆賽事初期的表現注入強心針。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Novak Djokovic won by a score of 6-3 6-2 6-2.



He has not lost a set all tournament.



Simply the best.pic.twitter.com/14aBu7XIJ4 — Danny (@DjokovicFan_) January 22, 2026

賽後談到比賽條件時，喬科維奇直言本場與首輪有著極大差異，「確實感覺像是在打兩個完全不同的賽事，第一輪是在晚上，今天則是白天，特別是風的影響；我覺得今年在澳洲比賽時，風比我過去任何一年遇到的都還要大。」

喬科維奇也提到臨場調整的重要性，「我必須去調整並適應這樣的條件，還要面對一位發球很強的不同對手，但整體來說是好的。我對自己目前的移動能力與擊球表現感到滿意。」

喬科維奇在首輪剛拿下個人在澳網的第100勝，本場首盤他歷經7個盤末點，才以47分鐘收下；整體來看他在底線對抽中幾乎未曾失去主導權，發球表現同樣亮眼，一發得分率高達86%。

第二盤首個發球局面臨兩個破發點時，喬帥成功迫使馬埃斯特雷利在正拍接發球時失誤，順利化解危機；值得一提的是，馬埃斯特雷利賽前曾形容能與這位24座大滿貫冠軍得主對戰是「人生中最令人興奮的事情之一」。

隨著本場勝利到手，喬科維奇在大滿貫賽事的累積勝場已來到399勝，距離史無前例的400勝里程碑僅差一場；下一輪他將對上荷蘭選手范德贊德舒普（Botic van de Zandschulp），范德贊德舒普曾在去年印地安泉千分大師賽爆冷擊敗喬科維奇，雙方目前對戰紀錄戰成1比1。