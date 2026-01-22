運動雲

>

像在打兩個不同賽事！喬科維奇適應強風輕鬆晉級　大滿貫400勝只差一步

▲喬科維奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬科維奇。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者胡冠辰／綜合報導

塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）持續朝澳洲網球公開賽冠軍之路邁進，他在台灣時間22日上午的男單第二輪賽事中展現壓倒性實力，以6比3、6比2、6比2直落三擊敗義大利會外賽選手馬埃斯特雷利（Francesco Maestrelli），順利挺進第3輪。

這是墨爾本10冠王喬科維奇自去年11月在雅典奪下生涯第101座巡迴賽等級冠軍後的第2場比賽；38歲的他整場比賽移動流暢、擊球俐落，展現出色狀態，也為本屆賽事初期的表現注入強心針。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽後談到比賽條件時，喬科維奇直言本場與首輪有著極大差異，「確實感覺像是在打兩個完全不同的賽事，第一輪是在晚上，今天則是白天，特別是風的影響；我覺得今年在澳洲比賽時，風比我過去任何一年遇到的都還要大。」

喬科維奇也提到臨場調整的重要性，「我必須去調整並適應這樣的條件，還要面對一位發球很強的不同對手，但整體來說是好的。我對自己目前的移動能力與擊球表現感到滿意。」

▲喬科維奇。（圖／達志影像／美聯社）

喬科維奇在首輪剛拿下個人在澳網的第100勝，本場首盤他歷經7個盤末點，才以47分鐘收下；整體來看他在底線對抽中幾乎未曾失去主導權，發球表現同樣亮眼，一發得分率高達86%。

第二盤首個發球局面臨兩個破發點時，喬帥成功迫使馬埃斯特雷利在正拍接發球時失誤，順利化解危機；值得一提的是，馬埃斯特雷利賽前曾形容能與這位24座大滿貫冠軍得主對戰是「人生中最令人興奮的事情之一」。

隨著本場勝利到手，喬科維奇在大滿貫賽事的累積勝場已來到399勝，距離史無前例的400勝里程碑僅差一場；下一輪他將對上荷蘭選手范德贊德舒普（Botic van de Zandschulp），范德贊德舒普曾在去年印地安泉千分大師賽爆冷擊敗喬科維奇，雙方目前對戰紀錄戰成1比1。

關鍵字： 澳洲網球公開賽、網球、男單、喬科維奇

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

三上悠亞應援被拍「浴衣邪惡視角」屁股蛋　隊長梓梓發聲

三上悠亞應援被拍「浴衣邪惡視角」屁股蛋　隊長梓梓發聲

李政厚驚傳遭洛杉磯機場扣留　多方協助交涉中

李政厚驚傳遭洛杉磯機場扣留　多方協助交涉中

旅外戰力＋年輕世代齊發　日媒示警：台灣恐再爆冷門讓侍Japan翻船

旅外戰力＋年輕世代齊發　日媒示警：台灣恐再爆冷門讓侍Japan翻船

快訊／鄭宗哲再遭大都會DFA！休賽季三度異動

快訊／鄭宗哲再遭大都會DFA！休賽季三度異動

身分證分流登記！500元運動幣26日開跑　「添裝備」也能抵用

身分證分流登記！500元運動幣26日開跑　「添裝備」也能抵用

拚了！中信兄弟一口氣簽2名大聯盟級投手　陶樂、黎克正式加盟黃衫軍

拚了！中信兄弟一口氣簽2名大聯盟級投手　陶樂、黎克正式加盟黃衫軍

深夜重磅！洋基5年51億續留貝林傑　歷經長時間交涉終於拍板

深夜重磅！洋基5年51億續留貝林傑　歷經長時間交涉終於拍板

「你的企圖心被質疑？」塔克加盟記者會遭犀利追問 直球對決負評

「你的企圖心被質疑？」塔克加盟記者會遭犀利追問 直球對決負評

快訊／重磅交易！釀酒人將王牌右投佩拉塔送往大都會

快訊／重磅交易！釀酒人將王牌右投佩拉塔送往大都會

蔡其昌宣布借到東京「台灣之夜」場地！台日戰轉播授權送審中

蔡其昌宣布借到東京「台灣之夜」場地！台日戰轉播授權送審中

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

熱門新聞

三上悠亞應援被拍「浴衣邪惡視角」屁股蛋　隊長梓梓發聲

李政厚驚傳遭洛杉磯機場扣留　多方協助交涉中

旅外戰力＋年輕世代齊發　日媒示警：台灣恐再爆冷門讓侍Japan翻船

快訊／鄭宗哲再遭大都會DFA！休賽季三度異動

身分證分流登記！500元運動幣26日開跑　「添裝備」也能抵用

拚了！中信兄弟一口氣簽2名大聯盟級投手　陶樂、黎克正式加盟黃衫軍

讀者回應

﻿

熱門新聞

1三上悠亞應援遭拍邪惡視角　梓梓發聲

2李政厚驚傳遭LA機場扣留！多方交涉中

3日媒示警：中華隊恐再讓侍Japan翻船

4快訊/鄭宗哲又遭DFA!休賽季3度異動　

5運動幣來了！500元這天開抽

最新新聞

1SBL比賽誠信疑慮？張承中：無從回覆

2黃玠瀚大專棒球聯賽4強後援勝

340歲瓦林卡5盤苦戰闖澳網第3輪

4即／12人爭6席檢察長　國台辦點名檢察官入列

5斯威雅蒂連24站大滿貫至少闖第3輪

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【導播一拍爆紅】PLG超辣女球迷「挺胸律動」　真實身分竟是啦啦隊長

國際賽消耗是否影響旅美路？　陳鏞基：再選一次仍為國出賽

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

從小看到大的13號要退休了！　相差23歲的「他」到場致意陳鏞基

貝克漢兒子想拉老婆一起拍照　維多利亞側身忽略..片段瘋傳！

RAIN點名粉絲：為什麼不跳？　得知真相繁體中文暖致歉

【倒車插隊？】搶車位差點撞到家人！ 孕婦氣到「當晚就生」

【從從容容拯救沙發】貓咪嘔吐醞釀中...奴才完美接住還有時間抽衛生紙

【香蕉大盜】猴子闖松柏嶺受天宮！偷供品後爬石柱落跑
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366