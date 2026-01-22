棒球是台南的靈魂！名人堂將進駐亞太棒球訓練中心　黃偉哲發聲

運動雲

▲名人堂將進駐亞太棒球訓練中心。（圖／協會提供）

▲名人堂將進駐亞太棒球訓練中心。（圖／協會提供，下同）

記者胡冠辰／綜合報導

台灣棒球名人堂協會理事長林華韋，22日與台南市長黃偉哲簽訂合作備忘錄(MOU)，雙方將共同致力推動台灣棒球文化的保存與推廣，辦理台南棒球歷史文物的展覽，為台灣棒球名人堂前進亞太棒球訓練中心跨出實質的一大步。

今天的簽約儀式，在台灣棒球名人堂協會常務理事陳宗彥、前代理理事長趙士強和台南市體育局長陳良乾、台南市棒球委員會主委陳献榮、台南城市隊、南英工商、崇明國中棒球隊代表及台南市政府局處首長見證下完成。

黃偉哲表示，「今天是台南市光榮的一天！棒球不僅是我們國球，也是台南市的市球，經典賽即將開打，能與台灣棒球名人堂協會簽訂合作備忘錄，公私部門攜手合作深具意義，共同為棒球文化保存與推廣邁出關鍵一步，未來將於亞太棒球訓練中心設立棒球名人堂，共同榮耀台灣的棒球歷史。」

黃偉哲指出，「亞太棒球訓練中心是賴總統擔任台南市長時規劃建設，現已完工，投入職棒賽事，成為重要訓練基地之一，除了硬體的完善，期盼讓更多市民與國人認識棒球英雄的文化歷史，延續對棒球的熱情。」

台灣棒球名人堂協會理事長林華韋表示，「感謝黃偉哲市長與市府團隊，誠如黃市長所說的，『棒球是台南的靈魂，也是城市的驕傲』，簽署這項合作備忘錄，展現台南市不僅重視棒球訓練與競技，更珍視棒球的記憶與文化保存，讓歷史走進球場，讓競技和文化相互輝映，期盼在亞太棒球訓練中心設立具代表性的保存空間，讓回憶永續傳承。」

出身台南的林華韋說：「名人堂目前選出的48位名人，就有12位是台南人，若再加上曾就讀南英、六信的名人，和台南相關的有多達15位，佔了快三分之一，台南棒球的發展過程，就是台灣棒球歷史的縮影，名人堂能座落台南，極具意義。期待把棒球記憶放在台南市，未來讓大家到台南市就想到有名人堂。」

黃偉哲去年就表態歡迎台灣棒球名人堂進駐亞太棒球訓練中心，不僅指派葉澤山副市長、體育局長陳良乾協助相關規劃，更同意提供亞太棒球中心成棒主球場的中央入口後方及中外野看台下方約600坪的佔地，給名人堂設立長久的展示空間。由於亞太棒球中心成棒主球場和台灣歷史博物館相鄰，可以建構串聯成為一個兼具歷史、文化和棒球的觀光廊帶。

體育局長陳良乾則表示，未來台灣棒球名人堂協會負責展覽所需之文物展覽授權、文物運送安排、相關文書與資料之彙整造冊及提供。台南市政府由體育局負責協助必要之行政作業、展覽規劃溝通，並無償提供展覽場地及相關支援，以利展覽順利辦理。雙方以合作推動棒球文物保存與展示為共同目標，持續促進棒球文化之傳承與交流。

