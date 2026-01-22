運動雲

>

諾拉確定披義大利戰袍！費城人王牌將出征2026經典賽

記者王真魚／綜合報導

費城費城人隊總教練湯姆森（Rob Thomson）於美國時間周三宣布，先發投手諾拉（Aaron Nola）將代表義大利出戰2026年世界棒球經典賽（WBC）。

根據《MLB.com》報導，諾拉成為繼堪薩斯市皇家一壘手帕斯昆提諾（Vincent Pasquantino）之後，第二位確定加入義大利隊的現役大聯盟球員。

義大利在2023年世界棒球經典賽中闖進八強，最終以3比9不敵後來奪冠的日本隊遭到淘汰。儘管止步八強，對義大利而言仍是一次不錯的表現，因為他們過去僅在2013年那屆賽事曾突破首輪。
現年32歲的諾拉，將為義大利帶來王牌輪值等級的戰力，不過這位前全明星投手在2025年賽季表現並不理想。傷勢影響讓他僅出賽17場先發，即使能上場狀況也不穩定，最終繳出5勝10敗、防禦率6.01、WHIP 1.34的成績，在94.1局中送出97次三振。

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管如此，他在球季最後兩次登板表現亮眼，例行賽最終戰對雙城先發8局僅被敲2安、失1分並送出9次三振；季後賽唯一一次出賽，面對道奇投了2局無失分，但整體而言，2025年仍是他相對低迷的一季。

這些掙扎在某種程度上被隊友的表現所掩蓋，包括惠勒（Zach Wheeler）上半季的宰制力、桑契斯（Cristopher Sánchez）宛如賽揚獎等級的賽季，以及盧薩多（Jesús Luzardo）的突破性表現。然而，隨著遊騎兵蘇亞雷斯（Ranger Suárez）在自由市場離隊，加上惠勒因胸廓出口症候群提前結束2025年賽季、未來動向仍存變數，2026年的費城人更需要諾拉找回巔峰狀態。

若能在經典賽繳出強勢表現，將是他反彈的重要指標。據報導，費城人共有10名球員將參賽，除了諾拉外，還包括哈波（Bryce Harper，WBC）、舒瓦伯（Kyle Schwarber，美國）、凱勒（Brad Keller，美國）、史塔布斯（Garrett Stubbs，以色列）、沃克（Taijuan Walker，墨西哥）、艾倫・蘭赫爾（Alan Rangel，墨西哥）、阿瓦拉多（José Alvarado，委內瑞拉）、索沙（Edmundo Sosa，巴拿馬）以及羅哈斯（Johan Rojas，多明尼加）。

▲費城人右投諾拉（Aaron Nola）今天對陣小熊繳出7局失1分的優質先發。（圖／達志影像／美聯社）

▲費城人右投諾拉（Aaron Nola）今天對陣小熊繳出7局失1分的優質先發。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 諾拉2026WBC義大利隊費城人棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

三上悠亞應援被拍「浴衣邪惡視角」屁股蛋　隊長梓梓發聲

三上悠亞應援被拍「浴衣邪惡視角」屁股蛋　隊長梓梓發聲

李政厚驚傳遭洛杉磯機場扣留　多方協助交涉中

李政厚驚傳遭洛杉磯機場扣留　多方協助交涉中

快訊／鄭宗哲再遭大都會DFA！休賽季三度異動

快訊／鄭宗哲再遭大都會DFA！休賽季三度異動

旅外戰力＋年輕世代齊發　日媒示警：台灣恐再爆冷門讓侍Japan翻船

旅外戰力＋年輕世代齊發　日媒示警：台灣恐再爆冷門讓侍Japan翻船

深夜重磅！洋基5年51億續留貝林傑　歷經長時間交涉終於拍板

深夜重磅！洋基5年51億續留貝林傑　歷經長時間交涉終於拍板

「你的企圖心被質疑？」塔克加盟記者會遭犀利追問 直球對決負評

「你的企圖心被質疑？」塔克加盟記者會遭犀利追問 直球對決負評

快訊／重磅交易！釀酒人將王牌右投佩拉塔送往大都會

快訊／重磅交易！釀酒人將王牌右投佩拉塔送往大都會

蔡其昌宣布借到東京「台灣之夜」場地！台日戰轉播授權送審中

蔡其昌宣布借到東京「台灣之夜」場地！台日戰轉播授權送審中

「柯基」歪頭向恰哥撒嬌？江坤宇還原當下　大聯盟內野環繞曝心境

「柯基」歪頭向恰哥撒嬌？江坤宇還原當下　大聯盟內野環繞曝心境

台灣小心了！李政厚親口證實出戰WBC　連日媒都警戒：難纏勁敵

台灣小心了！李政厚親口證實出戰WBC　連日媒都警戒：難纏勁敵

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

熱門新聞

三上悠亞應援被拍「浴衣邪惡視角」屁股蛋　隊長梓梓發聲

李政厚驚傳遭洛杉磯機場扣留　多方協助交涉中

快訊／鄭宗哲再遭大都會DFA！休賽季三度異動

旅外戰力＋年輕世代齊發　日媒示警：台灣恐再爆冷門讓侍Japan翻船

深夜重磅！洋基5年51億續留貝林傑　歷經長時間交涉終於拍板

「你的企圖心被質疑？」塔克加盟記者會遭犀利追問 直球對決負評

讀者回應

﻿

熱門新聞

1三上悠亞應援遭拍邪惡視角　梓梓發聲

2李政厚驚傳遭LA機場扣留！多方交涉中

3快訊/鄭宗哲又遭DFA!休賽季3度異動　

4日媒示警：中華隊恐再讓侍Japan翻船

5洋基5年51億續留貝林傑

最新新聞

1樂天陳世展增重到80公斤拚健康

2陳世展大讚樂天桃猿新宿舍

3柯爾不續約？勇士助教團已在找下家

4大魯閣小英雄球員卡第二彈開賣

5壘包加大上路！MLB規格+中職專屬LOGO

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【導播一拍爆紅】PLG超辣女球迷「挺胸律動」　真實身分竟是啦啦隊長

國際賽消耗是否影響旅美路？　陳鏞基：再選一次仍為國出賽

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

從小看到大的13號要退休了！　相差23歲的「他」到場致意陳鏞基

貝克漢兒子想拉老婆一起拍照　維多利亞側身忽略..片段瘋傳！

RAIN點名粉絲：為什麼不跳？　得知真相繁體中文暖致歉

【倒車插隊？】搶車位差點撞到家人！ 孕婦氣到「當晚就生」

【從從容容拯救沙發】貓咪嘔吐醞釀中...奴才完美接住還有時間抽衛生紙

【香蕉大盜】猴子闖松柏嶺受天宮！偷供品後爬石柱落跑
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366