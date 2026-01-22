諾拉確定披義大利戰袍！費城人王牌將出征2026經典賽

Aaron Nola will pitch for Team Italy in the WBC pic.twitter.com/95Tt917MZv — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) January 22, 2026

記者王真魚／綜合報導

費城費城人隊總教練湯姆森（Rob Thomson）於美國時間周三宣布，先發投手諾拉（Aaron Nola）將代表義大利出戰2026年世界棒球經典賽（WBC）。

根據《MLB.com》報導，諾拉成為繼堪薩斯市皇家一壘手帕斯昆提諾（Vincent Pasquantino）之後，第二位確定加入義大利隊的現役大聯盟球員。

義大利在2023年世界棒球經典賽中闖進八強，最終以3比9不敵後來奪冠的日本隊遭到淘汰。儘管止步八強，對義大利而言仍是一次不錯的表現，因為他們過去僅在2013年那屆賽事曾突破首輪。

現年32歲的諾拉，將為義大利帶來王牌輪值等級的戰力，不過這位前全明星投手在2025年賽季表現並不理想。傷勢影響讓他僅出賽17場先發，即使能上場狀況也不穩定，最終繳出5勝10敗、防禦率6.01、WHIP 1.34的成績，在94.1局中送出97次三振。

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管如此，他在球季最後兩次登板表現亮眼，例行賽最終戰對雙城先發8局僅被敲2安、失1分並送出9次三振；季後賽唯一一次出賽，面對道奇投了2局無失分，但整體而言，2025年仍是他相對低迷的一季。

這些掙扎在某種程度上被隊友的表現所掩蓋，包括惠勒（Zach Wheeler）上半季的宰制力、桑契斯（Cristopher Sánchez）宛如賽揚獎等級的賽季，以及盧薩多（Jesús Luzardo）的突破性表現。然而，隨著遊騎兵蘇亞雷斯（Ranger Suárez）在自由市場離隊，加上惠勒因胸廓出口症候群提前結束2025年賽季、未來動向仍存變數，2026年的費城人更需要諾拉找回巔峰狀態。

若能在經典賽繳出強勢表現，將是他反彈的重要指標。據報導，費城人共有10名球員將參賽，除了諾拉外，還包括哈波（Bryce Harper，WBC）、舒瓦伯（Kyle Schwarber，美國）、凱勒（Brad Keller，美國）、史塔布斯（Garrett Stubbs，以色列）、沃克（Taijuan Walker，墨西哥）、艾倫・蘭赫爾（Alan Rangel，墨西哥）、阿瓦拉多（José Alvarado，委內瑞拉）、索沙（Edmundo Sosa，巴拿馬）以及羅哈斯（Johan Rojas，多明尼加）。

▲費城人右投諾拉（Aaron Nola）今天對陣小熊繳出7局失1分的優質先發。（圖／達志影像／美聯社）