震撼交易！國民送走王牌左投戈爾　向遊騎兵換5名新秀重建

▲戈爾（MacKenzie Gore）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

華盛頓國民隊於美國時間週四宣布，將王牌先發左投戈爾（MacKenzie Gore）交易至德州遊騎兵，換回5名潛力新秀，包括游擊手費恩（Gavin Fien）、右投羅薩里歐（Alejandro Rosario）、一壘手歐提茲（Abimelec Ortiz）、內野手費茲傑羅（Devin Fitz-Gerald）以及外野手卡布瑞拉（Yeremy Cabrera）。

戈爾上季出賽32場，繳出4.17防禦率、3.74 FIP成績，投159又2/3局送出185次三振，生涯首度入選明星賽。這名左投將在2月滿27歲，尚有兩年球團控制權，是市場上相當具吸引力的輪值戰力。

對遊騎兵而言，戈爾將為新任總教練舒馬克（Skip Schumaker）的先發輪值增添深度，與王牌迪格隆（Jacob deGrom）及老將伊歐瓦迪（Nathan Eovaldi）形成穩定班底。

據報導，戈爾在休賽季也曾引起洋基與皇家等隊的交易興趣。 國民收穫豐厚，其中費恩與羅薩里歐是最受矚目的兩大新秀。根據《MLB Pipeline》排名，費恩是遊騎兵體系第2號新秀，僅次於沃爾科特（Sebastian Walcott）；羅薩里歐則是隊內第6號新秀、投手榜第4名。其餘三人中，費茲傑羅、卡布瑞拉與奧提茲也全數名列遊騎兵前30大新秀。