大谷翔平連3季40轟　2026年續拚「連4季」史上第15人

▲▼洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇日籍二刀流球星大谷翔平，近3個賽季皆至少繳出40支全壘打， 若他在2026年再度跨越40轟門檻，將成為史上第15位完成「連4季40轟」的球員， 正式踏入傳奇行列。

在近5個賽季中，每一季都敲出至少30支全壘打的球員，除了大谷翔平之外，還有另外3人，分別是賈吉（Aaron Judge，紐約洋基）、舒瓦柏（Kyle Schwarber，費城人）以及阿隆索（Pete Alonso，巴爾的摩金鶯）。 而近兩個賽季中都擊出50支以上全壘打的，也不只有大谷一人，還包括賈吉。

不過，若以「近3個賽季都至少40轟」為標準，目前只有大谷翔平一人仍在延續這項紀錄；如果今年賽季再度敲出40支以上全壘打，將成為史上第15位達成「連4季40轟」的球員。

上一位完成這項紀錄的，是2006年至2009年的霍華德（Ryan Howard）。 若大谷能將40轟以上的連續紀錄延伸至4季，他將與霍華德，以及曾在洛杉磯天使與他當過隊友的普侯斯（Albert Pujols）並列。普侯斯曾在效力聖路易紅雀的2003年至2006年間，連續4季擊出40支以上全壘打。

「連4季40轟以上」在歷史上屬於第4長的連續紀錄。最長的是貝比魯斯（Babe Ruth）的7季，接著是索沙（Sammy Sosa）與「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）的6季，還有小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）在內的5人曾連續5季達成。

順帶一提，鄧恩（Adam Dunn）在「連續5季40轟以上」的紀錄中，自第二季起連續4季都剛好敲出40支全壘打，這並非誤植。

另一方面，曾連續3季達成40轟，卻在第4季中斷的球員共有11人。其中，「最接近第4季40轟」的，是1999年的岡薩雷茲（Juan Gonzalez）與2017年的克魯茲（Nelson Cruz）。岡薩雷茲的數據為47支→42支→45支→39支；克魯茲則為40支→44支→43支→39支。

