運動雲

>

超暖心攻城獅！　為死忠鐵粉送上隊史首張「終身季票」

▲不只是球迷更是人生隊友，朱雲豪親贈客製化手套力挺身障獅紫軍棒球夢、The Lion’s Share圓夢企劃第二彈 攻城獅為獅紫軍送上隊史首張終身季票。（圖／攻城獅提供）

▲不只是球迷更是人生隊友，朱雲豪親贈客製化手套力挺身障獅紫軍棒球夢。（圖／攻城獅提供）

記者杜奕君／綜合報導

新竹御嵿攻城獅長期推動「The Lion's Share」公益計畫，秉持著將球隊影響力轉化為社會溫暖的核心精神，自上賽季起即特別推出「圓夢企劃」。近日，球團攜手新竹縣湖口國中，為患有身心障礙的忠實球迷周志澄先生準備驚喜突襲企劃。由朱雲豪擔任圓夢大使，為這位死忠粉絲送上隊史首張「終身季票」。

周志澄自2020年成軍起便是球隊的忠實球迷，不論在主場或是客場賽事，都能見到他在觀眾席熱血應援的身影。為了回饋這份不離不棄的支持，攻城獅球星朱雲豪特別化身圓夢大使，親自前往周先生工作的校園，陪伴他進行除草、翻土及消防檢測等日常工作，並在校內進行滾地球接傳挑戰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當天突襲活動中最令人動容的，是朱雲豪得知周志澄除了支持籃球，週末更投身於身障棒球隊，儘管身體受限仍熱愛運動。為此，朱雲豪特別準備了一份獨一無二的禮物，一只刻有志澄姓名與「並肩同行」四字的客製化棒球手套。

朱雲豪感性分享了這四個字的涵義，「我想讓志澄知道，他的支持帶給我巨大的力量，讓我更樂觀面對生活挑戰。這四個字代表著我們雖然在不同的領域努力，但在追求熱愛的事物上，我們是站在同一陣線、並肩同行的。我帶著他的力量在籃球場上奮鬥，而他也帶著我的支持在棒球場上堅持。」

驚喜不僅止於此，朱雲豪更代表球團送上隊史第一張「終身季票」，承諾攻城獅將永遠為志澄保留他熟悉的席位。這份厚禮讓個性內斂的志澄驚喜交集，他哽咽表示，原本因害羞不敢填寫圓夢表單，沒想到球團竟主動走入他的日常生活，「這輩子從沒想過會有這一幕，只要攻城獅在的一天，我會一直支持下去！」

攻城獅球團張樹人總經理也表示，志澄樂觀面對生活不便的韌性讓攻城獅團隊每一位成員深受啟發，這場活動不僅圓了球迷的夢，更深刻體現了「The Lion's Share」將愛與職業球團影響力極大化的承諾。

▲不只是球迷更是人生隊友，朱雲豪親贈客製化手套力挺身障獅紫軍棒球夢、The Lion’s Share圓夢企劃第二彈 攻城獅為獅紫軍送上隊史首張終身季票。（圖／攻城獅提供）

▲The Lion’s Share圓夢企劃第二彈 攻城獅為獅紫軍送上隊史首張終身季票。（圖／攻城獅提供）
 

關鍵字： 攻城獅朱雲豪台籃TPBL終身季票

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

對手驚傳退賽！　謝淑薇不戰而勝挺進澳網女雙16強

對手驚傳退賽！　謝淑薇不戰而勝挺進澳網女雙16強

休息18小時提拍再戰！　吳芳嫺挺進澳網女雙16強平個人最佳紀錄

休息18小時提拍再戰！　吳芳嫺挺進澳網女雙16強平個人最佳紀錄

難救！咖哩大神柯瑞狂砍38分無用　勇士末節崩盤慘吞2連敗

難救！咖哩大神柯瑞狂砍38分無用　勇士末節崩盤慘吞2連敗

美媒爆料仍想離開勇士　庫明加今戰獨行俠驚傳腳踝傷勢退場

美媒爆料仍想離開勇士　庫明加今戰獨行俠驚傳腳踝傷勢退場

獨家／中華男籃世界盃資格賽新16人名單曝光　李家慷、丁聖儒入選

獨家／中華男籃世界盃資格賽新16人名單曝光　李家慷、丁聖儒入選

遭「棄用」超過1個月　勇士庫明加回歸首戰砍20分主帥柯爾說讚

遭「棄用」超過1個月　勇士庫明加回歸首戰砍20分主帥柯爾說讚

「馬喜為丟籃球」　TPBL職籃春節企劃首度曝光

「馬喜為丟籃球」　TPBL職籃春節企劃首度曝光

客場8連戰起跑！金童唐西奇狂轟38分大三元　湖人大逆轉奪2連勝

客場8連戰起跑！金童唐西奇狂轟38分大三元　湖人大逆轉奪2連勝

少了巴特勒的勇士「全垮」　遭暴龍單場21顆三分球射翻慘敗收場

少了巴特勒的勇士「全垮」　遭暴龍單場21顆三分球射翻慘敗收場

台灣網球名將詹詠然正式退役　澳洲網球公開賽24日將辦榮退儀式

台灣網球名將詹詠然正式退役　澳洲網球公開賽24日將辦榮退儀式

【主打一個舒適】烏龜悠哉仰躺水面敲享受～

熱門新聞

獨家／中華男籃世界盃資格賽新16人名單曝光　李家慷、丁聖儒入選

道奇御用攝影師曬大谷、塔克合照　球迷驚呼：大谷也太大隻

震撼交易！國民送走王牌左投戈爾　向遊騎兵換5名新秀重建

拚了！中信兄弟一口氣簽2名大聯盟級投手　陶樂、黎克正式加盟黃衫軍

道奇在毀掉棒球嗎？老闆貝利反擊！A-Rod也力挺：當年洋基花最多

三上悠亞應援被拍「浴衣邪惡視角」屁股蛋　隊長梓梓發聲

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華男籃新16人名單曝光　李家慷、丁聖儒入選

2塔克報到遇大谷　球迷驚呼他好大隻

3國民送走王牌左投！向遊騎兵換5新秀

4中信兄弟一口氣簽2名大聯盟級投手

5道奇毀了棒球?老闆反擊! A-Rod也力挺

最新新聞

1梅德維夫5盤大逆轉闖澳網16強

2西武獅春訓分組名單出爐

3超暖心　攻城獅送死忠鐵粉終身季票

4對手退賽！　謝淑薇挺進澳網女雙16強

5洋基不再追逐自由市場先發投手

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

【導播一拍爆紅】PLG超辣女球迷「挺胸律動」　真實身分竟是啦啦隊長

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

戴培峰首次用PitchCom好玩又期待　被推派錄音以中文為主

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

【最後提醒隊員要小心...】基隆消防小隊長詹能傑殉職　叮囑「衣服堆得像山」

【屏東佛心房東】月砸2萬「免費供早餐、飲料」　百名房客月省3千

【哽咽送別】詹能傑「同年同月同日生」兄弟想罵他：你太衝了...

【救人反被揍？】26歲男把護理師打到腦震盪！ 同事飛越櫃檯救人

趙雨凡爸媽現身AAA後台！　到高雄看兒子「緊緊擁抱」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366