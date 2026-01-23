美媒爆料仍想離開勇士　庫明加今戰獨行俠驚傳腳踝傷勢退場

記者杜奕君／綜合報導

在「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）膝傷賽季提前報銷下，獲得「解凍」的金州勇士潛力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga），相隔超過1個月後再度上場，就有單場20分的火力貢獻。不過美國媒體仍爆料，庫明加依舊態度堅定，不想續留灣區軍團效力。更糟糕的是，今（23日）作客交手達拉斯獨行俠，庫明加又在僅打9分28秒情況下，一次快攻無碰撞弄傷腳踝，直接退場治療。

勇士巴特勒在右膝前十字韌帶撕裂，賽季無預警報銷情況下，總教練柯爾（Steve Kerr）選擇將棄用超過1個月時間的庫明加重新放上賽場，首戰他替補上陣也有生猛表現，單場有20分進帳，可惜勇士慘敗收場。

不過根據NBA資深記者海恩斯（Chris Haynes）報導指出，庫明加仍無意續留勇士，希望球團在本季「球員交易大限」截止前將他送走。

根據海恩斯報導，庫明加與勇士主帥柯爾之間的嫌隙已經無法修復，庫明加本人也認為在他被棄用的期間，沒有獲得球團支持。

但今日勇士作客獨行俠之戰，庫明加替補上陣表現依舊搶眼，出賽9分28秒就高效率砍下10分、2助攻、2抄截，但他卻在一次快攻帶球衝刺情況下，無碰撞疑似弄傷腳踝，當場痛苦回到休息室進行治療，隨後並未再度上場比賽。

根據《ESPN》報導，庫明加是由於腳踝扭傷，加上膝蓋過度伸展，因此本戰將不會再回到場上效力。

▲庫明加被爆料仍想離開勇士，今日又驚傳腳傷退場。（圖／達志影像／美聯社）