運動雲

>

美媒爆料仍想離開勇士　庫明加今戰獨行俠驚傳腳踝傷勢退場

記者杜奕君／綜合報導

在「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）膝傷賽季提前報銷下，獲得「解凍」的金州勇士潛力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga），相隔超過1個月後再度上場，就有單場20分的火力貢獻。不過美國媒體仍爆料，庫明加依舊態度堅定，不想續留灣區軍團效力。更糟糕的是，今（23日）作客交手達拉斯獨行俠，庫明加又在僅打9分28秒情況下，一次快攻無碰撞弄傷腳踝，直接退場治療。

勇士巴特勒在右膝前十字韌帶撕裂，賽季無預警報銷情況下，總教練柯爾（Steve Kerr）選擇將棄用超過1個月時間的庫明加重新放上賽場，首戰他替補上陣也有生猛表現，單場有20分進帳，可惜勇士慘敗收場。

不過根據NBA資深記者海恩斯（Chris Haynes）報導指出，庫明加仍無意續留勇士，希望球團在本季「球員交易大限」截止前將他送走。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據海恩斯報導，庫明加與勇士主帥柯爾之間的嫌隙已經無法修復，庫明加本人也認為在他被棄用的期間，沒有獲得球團支持。

但今日勇士作客獨行俠之戰，庫明加替補上陣表現依舊搶眼，出賽9分28秒就高效率砍下10分、2助攻、2抄截，但他卻在一次快攻帶球衝刺情況下，無碰撞疑似弄傷腳踝，當場痛苦回到休息室進行治療，隨後並未再度上場比賽。

根據《ESPN》報導，庫明加是由於腳踝扭傷，加上膝蓋過度伸展，因此本戰將不會再回到場上效力。

▲庫明加被爆料仍想離開勇士，今日又驚傳腳傷退場。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫明加被爆料仍想離開勇士，今日又驚傳腳傷退場。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士庫明加Jonathan Kuminga交易

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

獨家／中華男籃世界盃資格賽新16人名單曝光　李家慷、丁聖儒入選

獨家／中華男籃世界盃資格賽新16人名單曝光　李家慷、丁聖儒入選

遭「棄用」超過1個月　勇士庫明加回歸首戰砍20分主帥柯爾說讚

遭「棄用」超過1個月　勇士庫明加回歸首戰砍20分主帥柯爾說讚

「馬喜為丟籃球」　TPBL職籃春節企劃首度曝光

「馬喜為丟籃球」　TPBL職籃春節企劃首度曝光

客場8連戰起跑！金童唐西奇狂轟38分大三元　湖人大逆轉奪2連勝

客場8連戰起跑！金童唐西奇狂轟38分大三元　湖人大逆轉奪2連勝

少了巴特勒的勇士「全垮」　遭暴龍單場21顆三分球射翻慘敗收場

少了巴特勒的勇士「全垮」　遭暴龍單場21顆三分球射翻慘敗收場

台灣網球名將詹詠然正式退役　澳洲網球公開賽24日將辦榮退儀式

台灣網球名將詹詠然正式退役　澳洲網球公開賽24日將辦榮退儀式

快訊／新北國王最強雙韓援　女神金泰琳、李貞潤正式加盟

快訊／新北國王最強雙韓援　女神金泰琳、李貞潤正式加盟

大危機！尼克近11戰狂吞9敗　「紐約王」布朗森緊急召開球員會議

大危機！尼克近11戰狂吞9敗　「紐約王」布朗森緊急召開球員會議

場均僅7.4分！勇士「隊史最強洋將」失靈　辛特力回鍋火力大迷航

場均僅7.4分！勇士「隊史最強洋將」失靈　辛特力回鍋火力大迷航

勇士搞砸末節11分領先遭逆轉　吳永仁點出兩大致命問題

勇士搞砸末節11分領先遭逆轉　吳永仁點出兩大致命問題

【這個反差XD】寶寶聽媽唱歌捧場露微笑！換爸爸唱她變臉哭哭

熱門新聞

獨家／中華男籃世界盃資格賽新16人名單曝光　李家慷、丁聖儒入選

道奇御用攝影師曬大谷、塔克合照　球迷驚呼：大谷也太大隻

震撼交易！國民送走王牌左投戈爾　向遊騎兵換5名新秀重建

拚了！中信兄弟一口氣簽2名大聯盟級投手　陶樂、黎克正式加盟黃衫軍

三上悠亞應援被拍「浴衣邪惡視角」屁股蛋　隊長梓梓發聲

MLB百大球星揭曉！大谷蟬聯第1、台美混血卡洛爾擠進前10

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華男籃新16人名單曝光　李家慷、丁聖儒入選

2塔克報到遇大谷　球迷驚呼他好大隻

3國民送走王牌左投！向遊騎兵換5新秀

4中信兄弟一口氣簽2名大聯盟級投手

5三上悠亞應援遭拍邪惡視角　梓梓發聲

最新新聞

1休息18小時再戰　吳芳嫺闖澳網女雙16強

2姆博科逆轉14種子闖澳網16強

3柯瑞砍38分無用　勇士末節崩盤2連敗

4道奇毀了棒球?老闆反擊! A-Rod也力挺

5永田條款本人加盟列特博！瞄準中職

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

【導播一拍爆紅】PLG超辣女球迷「挺胸律動」　真實身分竟是啦啦隊長

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

戴培峰首次用PitchCom好玩又期待　被推派錄音以中文為主

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

【最後提醒隊員要小心...】基隆消防小隊長詹能傑殉職　叮囑「衣服堆得像山」

【屏東佛心房東】月砸2萬「免費供早餐、飲料」　百名房客月省3千

【哽咽送別】詹能傑「同年同月同日生」兄弟想罵他：你太衝了...

【救人反被揍？】26歲男把護理師打到腦震盪！ 同事飛越櫃檯救人

趙雨凡爸媽現身AAA後台！　到高雄看兒子「緊緊擁抱」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366