永田颯太郎加盟列特博成棒　下一步挑戰中職選秀

▲永田颯太郎加入列特博團隊。（圖／截自列特博生技粉絲團）

記者王真魚／綜合報導

國內甲組成棒列特博生技宣布補進日籍內野手永田颯太郎，這名25歲好手去年季後遭日職東北樂天金鷲列為戰力外，隨後透過社群表態將以中職為下一站目標，如今確定先加入列特博生技成棒隊，為挑戰中職選秀提前布局。

永田出身日本愛知縣，高中畢業後曾就讀名古屋產業大學，隨後來台進入台體大就讀。2022年他投入日職育成選秀，獲樂天第4指名，但在日本發展並不順遂，始終未能升上一軍。其二軍生涯累計出賽231場，556打數敲出115支安打，打擊率2成07，另有3轟、52分打點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

列特博生技成棒隊在粉專發文指出，永田在台體大期間展現出色的游擊守備與攻守實力，不僅中文流利，也具備日系細膩的基本功，當年即是中職選秀的熱門話題人物，更催生制度變革。球隊也期待這名「台味十足」的日本內野手，能為團隊帶來穩定戰力，與隊友攜手拚出佳績。

永田當年在台就讀的背景引發關注，中職聯盟也在2021年底修訂選秀規定，明確訂出外籍學生或業餘球員，只要符合「在台就學或居住一定年限，並參與台灣業餘成棒體系」的條件，即可視為本土球員參加選秀。這套機制因永田而起，外界俗稱為「永田條款」，被視為替長期在台灣的外籍球員，打開一條進入中職的大門。

「永田條款」正式上路後，首位實際透過該規定進入中職的外籍選手是高塩將樹，他在選秀中獲統一7-ELEVEn獅指名並完成簽約，成為制度落實的重要案例。

隨著永田加入列特博生技，接下來預計投入今年中職季中選秀，能否獲得球團青睞，也成為球迷關注焦點。