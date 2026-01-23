運動雲

>

永田颯太郎加盟列特博成棒　下一步挑戰中職選秀

▲永田颯太郎加入列特博團隊！ 。（圖／截自列特博生技粉絲團）

▲永田颯太郎加入列特博團隊。（圖／截自列特博生技粉絲團）

記者王真魚／綜合報導

國內甲組成棒列特博生技宣布補進日籍內野手永田颯太郎，這名25歲好手去年季後遭日職東北樂天金鷲列為戰力外，隨後透過社群表態將以中職為下一站目標，如今確定先加入列特博生技成棒隊，為挑戰中職選秀提前布局。

永田出身日本愛知縣，高中畢業後曾就讀名古屋產業大學，隨後來台進入台體大就讀。2022年他投入日職育成選秀，獲樂天第4指名，但在日本發展並不順遂，始終未能升上一軍。其二軍生涯累計出賽231場，556打數敲出115支安打，打擊率2成07，另有3轟、52分打點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

列特博生技成棒隊在粉專發文指出，永田在台體大期間展現出色的游擊守備與攻守實力，不僅中文流利，也具備日系細膩的基本功，當年即是中職選秀的熱門話題人物，更催生制度變革。球隊也期待這名「台味十足」的日本內野手，能為團隊帶來穩定戰力，與隊友攜手拚出佳績。

永田當年在台就讀的背景引發關注，中職聯盟也在2021年底修訂選秀規定，明確訂出外籍學生或業餘球員，只要符合「在台就學或居住一定年限，並參與台灣業餘成棒體系」的條件，即可視為本土球員參加選秀。這套機制因永田而起，外界俗稱為「永田條款」，被視為替長期在台灣的外籍球員，打開一條進入中職的大門。

「永田條款」正式上路後，首位實際透過該規定進入中職的外籍選手是高塩將樹，他在選秀中獲統一7-ELEVEn獅指名並完成簽約，成為制度落實的重要案例。

隨著永田加入列特博生技，接下來預計投入今年中職季中選秀，能否獲得球團青睞，也成為球迷關注焦點。

關鍵字： 中職永田颯太郎中職選秀列特博生技永田條款日籍球員

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

獨家／中華男籃世界盃資格賽新16人名單曝光　李家慷、丁聖儒入選

獨家／中華男籃世界盃資格賽新16人名單曝光　李家慷、丁聖儒入選

道奇御用攝影師曬大谷、塔克合照　球迷驚呼：大谷也太大隻

道奇御用攝影師曬大谷、塔克合照　球迷驚呼：大谷也太大隻

震撼交易！國民送走王牌左投戈爾　向遊騎兵換5名新秀重建

震撼交易！國民送走王牌左投戈爾　向遊騎兵換5名新秀重建

拚了！中信兄弟一口氣簽2名大聯盟級投手　陶樂、黎克正式加盟黃衫軍

拚了！中信兄弟一口氣簽2名大聯盟級投手　陶樂、黎克正式加盟黃衫軍

三上悠亞應援被拍「浴衣邪惡視角」屁股蛋　隊長梓梓發聲

三上悠亞應援被拍「浴衣邪惡視角」屁股蛋　隊長梓梓發聲

MLB百大球星揭曉！大谷蟬聯第1、台美混血卡洛爾擠進前10

MLB百大球星揭曉！大谷蟬聯第1、台美混血卡洛爾擠進前10

李政厚驚傳遭洛杉磯機場扣留　多方協助交涉中

李政厚驚傳遭洛杉磯機場扣留　多方協助交涉中

半場20助攻、0失誤！台銀多點開花破解黑鳶開季不敗金身

半場20助攻、0失誤！台銀多點開花破解黑鳶開季不敗金身

周伯勳賣命守洋將助台啤險勝裕隆　劉孟竹讚他：成功限制破壞力

周伯勳賣命守洋將助台啤險勝裕隆　劉孟竹讚他：成功限制破壞力

叛逃首例！藍鳥投手羅德里奎茲獲准回歸古巴再戰經典賽

叛逃首例！藍鳥投手羅德里奎茲獲准回歸古巴再戰經典賽

【主打一個舒適】烏龜悠哉仰躺水面敲享受～

熱門新聞

獨家／中華男籃世界盃資格賽新16人名單曝光　李家慷、丁聖儒入選

道奇御用攝影師曬大谷、塔克合照　球迷驚呼：大谷也太大隻

震撼交易！國民送走王牌左投戈爾　向遊騎兵換5名新秀重建

拚了！中信兄弟一口氣簽2名大聯盟級投手　陶樂、黎克正式加盟黃衫軍

三上悠亞應援被拍「浴衣邪惡視角」屁股蛋　隊長梓梓發聲

MLB百大球星揭曉！大谷蟬聯第1、台美混血卡洛爾擠進前10

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華男籃新16人名單曝光　李家慷、丁聖儒入選

2塔克報到遇大谷　球迷驚呼他好大隻

3國民送走王牌左投！向遊騎兵換5新秀

4中信兄弟一口氣簽2名大聯盟級投手

5三上悠亞應援遭拍邪惡視角　梓梓發聲

最新新聞

1休息18小時再戰　吳芳嫺闖澳網女雙16強

2姆博科逆轉14種子闖澳網16強

3柯瑞砍38分無用　勇士末節崩盤2連敗

4道奇毀了棒球?老闆反擊! A-Rod也力挺

5永田條款本人加盟列特博！瞄準中職

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

【導播一拍爆紅】PLG超辣女球迷「挺胸律動」　真實身分竟是啦啦隊長

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

戴培峰首次用PitchCom好玩又期待　被推派錄音以中文為主

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

【最後提醒隊員要小心...】基隆消防小隊長詹能傑殉職　叮囑「衣服堆得像山」

【屏東佛心房東】月砸2萬「免費供早餐、飲料」　百名房客月省3千

【哽咽送別】詹能傑「同年同月同日生」兄弟想罵他：你太衝了...

【救人反被揍？】26歲男把護理師打到腦震盪！ 同事飛越櫃檯救人

趙雨凡爸媽現身AAA後台！　到高雄看兒子「緊緊擁抱」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366