金童唐西奇轟32分11籃板　湖人26分大逆轉差一步不敵快艇

記者杜奕君／綜合報導

NBA在23日上演「洛城內戰」戲碼，洛杉磯湖人作客踢館主場快艇，紫金軍團在末節克服最大26分差距，一度上演大逆轉，但最終快艇仍穩住陣腳，以112比104贏球，湖人「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）全場狂轟32分、11籃板、8助攻，但湖人仍是終止近期2連勝。

湖人與快艇今日上演同城大戰戲碼，此戰主場的快艇上半場在雷納德（Kawhi Leonard）領軍下氣勢如虹，半場打完手握64比47的雙位數領先優勢。

至於湖人方面，雖然唐西奇一人苦撐，前兩節就有17分進帳，但球隊仍是一路挨打，第3節甚至一度落後來到20分之多，所幸此節尾聲詹姆斯（LeBron James）抄截快攻爆扣提振士氣，湖人3節打完追到僅14分差。

末節湖人開始瘋狂追分，兩度追到僅剩5分差距，也讓快艇戰況告急，詹皇在終場前1分28秒強勢切入完成3分打，湖人此時追到102比105，但此時快艇祖巴克（Ivica Zubac）強勢灌籃，加上柯林斯（John Collins）三分球奠定勝果，最終快艇就以8分之差擊敗湖人。



快艇此戰攻勢平均，團隊共7人得分達雙位數，除了雷納德砍下全隊最高24分外帶5籃板、4助攻外，哈登（James Harden）18分、7籃板、10助攻、2抄截，祖巴克也有18分、19籃板的強勢表現。

飲恨敗北的湖人方面，唐西奇拿下全場最高32分、11籃板、8助攻，詹姆斯則是23分、5籃板、6助攻、2抄截。

▲湖人唐西奇狂轟32分、11籃板、8助攻，但球隊仍不敵同城快艇。（圖／達志影像／美聯社）